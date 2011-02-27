RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 711712713714>
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 10:32

  Evgeny написав:
  Goodman написав:$•39.00/39.15
🇪🇺€•41.10/41.25


Это наверно Харьков ?
Киев 38,92/38,98

В харькове тоже нет такого курса. Только 4 обменника даёт 38,95 а остальные 38,90
По всем городам примерно также. Ни один обменник не засветил 39,00
Это только по блату может быть такой курс, типа, как постоянному клиенту за синие номера подряд
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2924
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 582 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 10:36

deneg net Киев, обменник на Печерске 39,00 покупка.
Сговор участников Клуба не сдавать ниже 39.00 повлиял на обменники, курс под нас :D
Долар по 4 грн
 
Повідомлень: 68
З нами з: 10.01.23
Подякував: 70 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 11:06

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  deneg net написав:По всем городам примерно также. Ни один обменник не засветил 39,00

Как ни странно но во Львове 39,00 прием.
Danik
 
Повідомлень: 549
З нами з: 30.01.12
Подякував: 2163 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 11:07

  deneg net написав:
  Evgeny написав:
  Goodman написав:$•39.00/39.15
🇪🇺€•41.10/41.25


Это наверно Харьков ?
Киев 38,92/38,98

В харькове тоже нет такого курса. Только 4 обменника даёт 38,95 а остальные 38,90
По всем городам примерно также. Ни один обменник не засветил 39,00
Это только по блату может быть такой курс, типа, как постоянному клиенту за синие номера подряд


Почему обменники заинтересованы именно в синих да еще и номера подряд? Интересно оч
easymodeon5k
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19
З нами з: 27.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 11:15

  easymodeon5k написав:Почему обменники заинтересованы именно в синих да еще и номера подряд? Интересно оч


Тому що в Києві їх можна втюхати на 5коп дорожче
Maxwe11
 
Повідомлень: 135
З нами з: 04.09.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 11:22

Maxwe11 Деякі виставляють на продаж такі і з +8 коп!
Долар по 4 грн
 
Повідомлень: 68
З нами з: 10.01.23
Подякував: 70 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 14:10

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

easymodeon5k написав:Почему обменники заинтересованы именно в синих да еще и номера подряд? Интересно оч
Тому що ви в низ зацікавлені. А ви думали міняли естети?
Востаннє редагувалось Ромасик в Нед 05 бер, 2023 15:07, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5960
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1375 раз.
Подякували: 808 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 15:30

  easymodeon5k написав:Почему обменники заинтересованы именно в синих да еще и номера подряд? Интересно оч

матрасники их любят, и готовы покупать даже дороже
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2924
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 582 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 15:46

  deneg net написав:
  easymodeon5k написав:Почему обменники заинтересованы именно в синих да еще и номера подряд? Интересно оч

матрасники их любят, и готовы покупать даже дороже

На них лучше спиться :D
Frez
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39
З нами з: 25.12.22
Подякував: 10 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 15:54

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Frez написав:
  deneg net написав:
  easymodeon5k написав:Почему обменники заинтересованы именно в синих да еще и номера подряд? Интересно оч

матрасники их любят, и готовы покупать даже дороже

На них лучше спиться :D
Хрустять як свій сніг
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5960
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1375 раз.
Подякували: 808 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 711712713714>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: V2 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 55517
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25981
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6783
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1603)
05.03.2023 16:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.