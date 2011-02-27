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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 05 бер, 2023 16:07
Долар по 4 грн написав:deneg net
Киев, обменник на Печерске 39,00 покупка.
Сговор участников Клуба не сдавать ниже 39.00 повлиял на обменники, курс под нас
Это кодекс чести.
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Додано: Нед 05 бер, 2023 16:42
Frez написав: deneg net написав: easymodeon5k написав:
Почему обменники заинтересованы именно в синих да еще и номера подряд? Интересно оч
матрасники их любят, и готовы покупать даже дороже
На них лучше спиться
Може вони не так цвіллю вкриваються? Ніж папірєднікі зелені ?
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