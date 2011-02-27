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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 05 бер, 2023 16:42
Frez написав: deneg net написав: easymodeon5k написав:
Почему обменники заинтересованы именно в синих да еще и номера подряд? Интересно оч
матрасники их любят, и готовы покупать даже дороже
На них лучше спиться
Може вони не так цвіллю вкриваються? Ніж папірєднікі зелені ?
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alex lem
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Додано: Нед 05 бер, 2023 16:55
Evgeny написав:
Это наверно Харьков ?
Киев 38,92/38,98
Пора кооперироваться по 5 форумчан на бенз и ехать сдавать в Харьков.
А ещё лучше на микроавтобусе.
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Dollarman
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Додано: Нед 05 бер, 2023 17:07
Dollarman написав: Evgeny написав:
Это наверно Харьков ?
Киев 38,92/38,98
Пора кооперироваться по 5 форумчан на бенз и ехать сдавать в Харьков.
А ещё лучше на микроавтобусе.
За 7 копеек на доллар? Изумительное предложение.
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Порт
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Додано: Нед 05 бер, 2023 17:09
Порт написав:
За 7 копеек на доллар? Изумительное предложение.
А чом би й ні?
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Investor_K
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Додано: Нед 05 бер, 2023 17:14
Порт написав:
7 копеек на доллар
8 копеек. При 10 банках (а тут люди и поболее крутят) экономия более 2000грн.
А вообще это шутка была
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Dollarman
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Додано: Нед 05 бер, 2023 17:30
В какой банк лучше всего загонять деньги для СЭП переводов на банки для депозитов.
Для обхода комиссий за пополнение.
Надеюсь понятно сформулировал вопрос
Всем заранее спасибо за ответы
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Kostya777
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Додано: Нед 05 бер, 2023 17:40
Investor_K написав: Порт написав:
За 7 копеек на доллар? Изумительное предложение.
А чом би й ні?
Для цього є спеціально навчені люди.
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Ромасик
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Додано: Нед 05 бер, 2023 17:51
Dollarman написав: Порт написав:
7 копеек на доллар
8 копеек. При 10 банках (а тут люди и поболее крутят) экономия более 2000грн.
А вообще это шутка была
Ризикнете мільйоном щоб заробити зайві 2к?
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sergey_sryvkin
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