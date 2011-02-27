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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 711712713714
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 16:42

  Frez написав:
  deneg net написав:
  easymodeon5k написав:Почему обменники заинтересованы именно в синих да еще и номера подряд? Интересно оч

матрасники их любят, и готовы покупать даже дороже

На них лучше спиться :D

Може вони не так цвіллю вкриваються? Ніж папірєднікі зелені ? :D
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 16:55

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Evgeny написав:Это наверно Харьков ?
Киев 38,92/38,98

Пора кооперироваться по 5 форумчан на бенз и ехать сдавать в Харьков.
А ещё лучше на микроавтобусе.
Dollarman
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 17:07

  Dollarman написав:
  Evgeny написав:Это наверно Харьков ?
Киев 38,92/38,98

Пора кооперироваться по 5 форумчан на бенз и ехать сдавать в Харьков.
А ещё лучше на микроавтобусе.

За 7 копеек на доллар? Изумительное предложение.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 17:09

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Порт написав:За 7 копеек на доллар? Изумительное предложение.


А чом би й ні?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 17:14

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Порт написав:7 копеек на доллар

8 копеек. При 10 банках (а тут люди и поболее крутят) экономия более 2000грн.
А вообще это шутка была
Dollarman
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 17:30

В какой банк лучше всего загонять деньги для СЭП переводов на банки для депозитов.
Для обхода комиссий за пополнение.
Надеюсь понятно сформулировал вопрос
Всем заранее спасибо за ответы
Kostya777
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 17:40

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Investor_K написав:
  Порт написав:За 7 копеек на доллар? Изумительное предложение.


А чом би й ні?
Для цього є спеціально навчені люди.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 17:51

  Dollarman написав:
  Порт написав:7 копеек на доллар

8 копеек. При 10 банках (а тут люди и поболее крутят) экономия более 2000грн.
А вообще это шутка была

Ризикнете мільйоном щоб заробити зайві 2к? :)
sergey_sryvkin
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