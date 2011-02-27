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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 05 бер, 2023 19:44
Ромасик написав:
easymodeon5k написав:Почему обменники заинтересованы именно в синих да еще и номера подряд? Интересно оч
Тому що ви в низ зацікавлені. А ви думали міняли естети?
Я? Мимо. У меня куча бумажек с печатками которые у нас не принимают. Никогда не проверял, что выдают в кассе и не понимаю этой ценности чистой бумаги, будто экран б/у телефона проверяют на царапины
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Додано: Нед 05 бер, 2023 19:58
easymodeon5k написав: Ромасик написав:
easymodeon5k написав:Почему обменники заинтересованы именно в синих да еще и номера подряд? Интересно оч
Тому що ви в низ зацікавлені. А ви думали міняли естети?
Никогда не проверял, что выдают в кассе и не понимаю этой ценности чистой бумаги,
будто экран б/у телефона проверяют на
царапины
так вот и там проверяют
тоже, только чтоб сбить цену
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Додано: Нед 05 бер, 2023 20:27
Dollarman написав: Evgeny написав:
Это наверно Харьков ?
Киев 38,92/38,98
Пора кооперироваться по 5 форумчан на бенз и ехать сдавать в Харьков.
А ещё лучше на микроавтобусе.
На поезде будет проще, дешевле и безопаснее
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