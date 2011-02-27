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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 712713714715
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 19:44

  Ромасик написав:
easymodeon5k написав:Почему обменники заинтересованы именно в синих да еще и номера подряд? Интересно оч
Тому що ви в низ зацікавлені. А ви думали міняли естети?


Я? Мимо. У меня куча бумажек с печатками которые у нас не принимают. Никогда не проверял, что выдают в кассе и не понимаю этой ценности чистой бумаги, будто экран б/у телефона проверяют на царапины
easymodeon5k
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 19:58

  easymodeon5k написав:
  Ромасик написав:
easymodeon5k написав:Почему обменники заинтересованы именно в синих да еще и номера подряд? Интересно оч
Тому що ви в низ зацікавлені. А ви думали міняли естети?
Никогда не проверял, что выдают в кассе и не понимаю этой ценности чистой бумаги,
будто экран б/у телефона проверяют на царапины
так вот и там проверяют тоже, только чтоб сбить цену :D
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 20:27

  Dollarman написав:
  Evgeny написав:Это наверно Харьков ?
Киев 38,92/38,98

Пора кооперироваться по 5 форумчан на бенз и ехать сдавать в Харьков.
А ещё лучше на микроавтобусе.

На поезде будет проще, дешевле и безопаснее
flex123
 
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