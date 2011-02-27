|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 05 бер, 2023 19:44
Ромасик написав:
easymodeon5k написав:Почему обменники заинтересованы именно в синих да еще и номера подряд? Интересно оч
Тому що ви в низ зацікавлені. А ви думали міняли естети?
Я? Мимо. У меня куча бумажек с печатками которые у нас не принимают. Никогда не проверял, что выдают в кассе и не понимаю этой ценности чистой бумаги, будто экран б/у телефона проверяют на царапины
-
easymodeon5k
-
-
- Повідомлень: 20
- З нами з: 27.01.23
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 бер, 2023 19:58
easymodeon5k написав: Ромасик написав:
easymodeon5k написав:Почему обменники заинтересованы именно в синих да еще и номера подряд? Интересно оч
Тому що ви в низ зацікавлені. А ви думали міняли естети?
Никогда не проверял, что выдают в кассе и не понимаю этой ценности чистой бумаги,
будто экран б/у телефона проверяют на
царапины
так вот и там проверяют
тоже, только чтоб сбить цену
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1542
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 637 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 бер, 2023 20:27
Dollarman написав: Evgeny написав:
Это наверно Харьков ?
Киев 38,92/38,98
Пора кооперироваться по 5 форумчан на бенз и ехать сдавать в Харьков.
А ещё лучше на микроавтобусе.
На поезде будет проще, дешевле и безопаснее
-
flex123
-
-
- Повідомлень: 102
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 бер, 2023 22:44
Kostya777 написав:
В какой банк лучше всего загонять деньги для СЭП переводов на банки для депозитов.
Для обхода комиссий за пополнение.
Надеюсь понятно сформулировал вопрос
Всем заранее спасибо за ответы
Моня, Альфа,Кредобанк (по 10 тыс.)
Востаннє редагувалось demichh
в Нед 05 бер, 2023 22:56, всього редагувалось 1 раз.
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 2881
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 05 бер, 2023 22:53
demichh написав: Kostya777 написав:
В какой банк лучше всего загонять деньги для СЭП переводов на банки для депозитов.
Моня, Альфа,Кредобанк
Чисто из любопытства: чем БВР плох?
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 2980
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 305 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 05 бер, 2023 23:01
demichh написав: Kostya777 написав:
В какой банк лучше всего загонять деньги для СЭП переводов на банки для депозитов.
Для обхода комиссий за пополнение.
Надеюсь понятно сформулировал вопрос
Всем заранее спасибо за ответы
Моня, Альфа,Кредобанк (по 10 тыс.)
Обратите внимание на ограничения по СЭП. Например, Сенс, 150тыс в сутки и 200тыс в месяц.
-
zentol
-
-
- Повідомлень: 172
- З нами з: 04.01.14
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 бер, 2023 23:09
moveton написав: demichh написав: Kostya777 написав:
В какой банк лучше всего загонять деньги для СЭП переводов на банки для депозитов.
Моня, Альфа,Кредобанк
Чисто из любопытства: чем БВР плох
?
поддержу вопрос!
и забыл уже, с Кредо Правильной 100тыс точно СЭП бесплатный или только тянуть чужой р2р ?
по 10тыс можно 10 раз СЭПить без комиссии? или сколько раз в сутки/месяц?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1542
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 637 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|55554
|
|
|5
|25990
|
|
|3
|6788
|
|