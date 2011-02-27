Тоже чисто из любопытства : это что еще за БТР такой ?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 06 бер, 2023 10:10
Додано: Пон 06 бер, 2023 10:27
angra
БТР-и москалів на війні вбивають, а тут мова за БВР - Банк Власний Рахунок
Додано: Пон 06 бер, 2023 10:55
Додано: Пон 06 бер, 2023 11:02
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