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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 10:10

  moveton написав:
Чисто из любопытства: чем БВР плох?

Тоже чисто из любопытства : это что еще за БТР такой ?
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 10:27

angra
БТР-и москалів на війні вбивають, а тут мова за БВР - Банк Власний Рахунок
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 10:55

  moveton написав:.
Чисто из любопытства: чем БВР плох?

вы смогли пополнить ВБР через кассу на 100к без комиссии ?
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 11:02

  flysoulfly написав:
  moveton написав:,
Чисто из любопытства: чем БВР плох?
поддержу вопрос!

Плох тем что нарушают Закон о рекламе
обещают бесплатное пополнение через кассу
а по факту требуют комисию
при этом несут бред
что комиссии нет со стороны горячей линии
а это комиссия кассы
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 11:02

  J написав:вы смогли пополнить ВБР через кассу на 100к без комиссии ?

БВР. Да, без проблем. Но не больше 100к за один раз (и в месяц)
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 11:06

  mustbe написав:
  J написав:вы смогли пополнить ВБР через кассу на 100к без комиссии ?

БВР. Да, без проблем. Но не больше 100к за один раз (и в месяц)

и как?
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 11:08

  J написав:
  mustbe написав:
  J написав:вы смогли пополнить ВБР через кассу на 100к без комиссии ?

БВР. Да, без проблем. Но не больше 100к за один раз (и в месяц)

и как?

Через касу Востока. Сказав їм номер картки, дав готівку. Бінго
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 11:10

  Alien написав:
  J написав:
  mustbe написав:БВР. Да, без проблем. Но не больше 100к за один раз (и в месяц)

и как?

Через касу Востока. Сказав їм номер картки, дав готівку. Бінго

Паспорт ещё просят
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 11:10

  Alien написав:,
Через касу Востока. Сказав їм номер картки, дав готівку. Бінго

касир сказала что компютер пишет ошибку,
горячка впала в маразм и сказала плати комисию и пополняй по номеру счета
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 11:28

  mustbe написав:
  Alien написав:
  mustbe написав:БВР. Да, без проблем. Но не больше 100к за один раз (и в месяц)
Через касу Востока. Сказав їм номер картки, дав готівку. Бінго

Паспорт ещё просят
зайти в Восток с 9:00, пополнить в кассе карту БВР, СЭПнуть на текущий, подождать минут...?.. и открыть там же в отделении конверт. Правильно?
flysoulfly
 
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