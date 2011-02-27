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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 06 бер, 2023 10:10
moveton написав:
Чисто из любопытства: чем БВР плох?
Тоже чисто из любопытства : это что еще за БТР такой ?
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Додано: Пон 06 бер, 2023 10:27
angra
БТР-и москалів на війні вбивають, а тут мова за БВР - Банк Власний Рахунок
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Додано: Пон 06 бер, 2023 10:55
moveton написав:
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Чисто из любопытства: чем БВР плох?
вы смогли пополнить ВБР через кассу на 100к без комиссии ?
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Додано: Пон 06 бер, 2023 11:02
flysoulfly написав: moveton написав:
,
Чисто из любопытства: чем БВР плох
?
поддержу вопрос!
Плох тем что нарушают Закон о рекламе
обещают бесплатное пополнение через кассу
а по факту требуют комисию
при этом несут бред
что комиссии нет со стороны горячей линии
а это комиссия кассы
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Додано: Пон 06 бер, 2023 11:02
J написав:
вы смогли пополнить ВБР через кассу на 100к без комиссии ?
БВР. Да, без проблем. Но не больше 100к за один раз (и в месяц)
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Додано: Пон 06 бер, 2023 11:06
mustbe написав: J написав:
вы смогли пополнить ВБР через кассу на 100к без комиссии ?
БВР. Да, без проблем. Но не больше 100к за один раз (и в месяц)
и как?
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Додано: Пон 06 бер, 2023 11:08
J написав: mustbe написав: J написав:
вы смогли пополнить ВБР через кассу на 100к без комиссии ?
БВР. Да, без проблем. Но не больше 100к за один раз (и в месяц)
и как?
Через касу Востока. Сказав їм номер картки, дав готівку. Бінго
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Alien
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Додано: Пон 06 бер, 2023 11:10
Alien написав: J написав: mustbe написав:
БВР. Да, без проблем. Но не больше 100к за один раз (и в месяц)
и как?
Через касу Востока. Сказав їм номер картки, дав готівку. Бінго
Паспорт ещё просят
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Додано: Пон 06 бер, 2023 11:10
Alien написав:
,
Через касу Востока. Сказав їм номер картки, дав готівку. Бінго
касир сказала что компютер пишет ошибку,
горячка впала в маразм и сказала плати комисию и пополняй по номеру счета
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Додано: Пон 06 бер, 2023 11:28
mustbe написав: Alien написав: mustbe написав:
БВР. Да, без проблем. Но не больше 100к за один раз (и в месяц)
Через касу Востока. Сказав їм номер картки, дав готівку. Бінго
Паспорт ещё просят
зайти в Восток с 9:00, пополнить в кассе карту БВР, СЭПнуть на текущий, подождать минут...?.. и открыть там же в отделении конверт. Правильно?
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