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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 06 бер, 2023 11:54
Kostya777 Група компаній Fozzy Group (власник мережі магазинів «Сільпо») створила власний цифровий «Банк Власний рахунок» на базі ПАТ «Банк Восток».
Додано: Пон 06 бер, 2023 12:04
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Нвер поки без змін
Купюри норм, касируха уже аж стогне від якості
3887
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 06 бер, 2023 12:19, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 06 бер, 2023 12:11
Национальный банк за рабочую неделю с 27 февраля по 3 марта продал на межбанковском валютном рынке 289,39 млн долларов и купил 6,5 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные регулятора в понедельник, 6 марта.
По итогам недели отрицательное сальдо интервенций составило 282,89 – минимум с начала 2023 года.
Додано: Пон 06 бер, 2023 12:12
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Пон 06 бер, 2023 12:22
Mustbe по Альянсу по вкладу євро наразі курс 39.35 UAH/EUR так сказали в банку. Купити можна 2541 EUR
Додано: Пон 06 бер, 2023 12:31
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