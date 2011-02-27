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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 06 бер, 2023 11:49
Что такое карта БВР?
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Kostya777
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Додано: Пон 06 бер, 2023 11:54
Kostya777 Група компаній Fozzy Group (власник мережі магазинів «Сільпо») створила власний цифровий «Банк Власний рахунок» на базі ПАТ «Банк Восток».
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Долар по 4 грн
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Додано: Пон 06 бер, 2023 11:55
Доречи, так що там сьогодні за зміни у УБІБ?
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Snower
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Додано: Пон 06 бер, 2023 12:04
Нвер поки без змін
Купюри норм, касируха уже аж стогне від QA
3887
Профіт 5000 грн + 10 баксів
Востаннє редагувалось Ромасик
в Пон 06 бер, 2023 13:39, всього редагувалось 4 разів.
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Ромасик
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Додано: Пон 06 бер, 2023 12:11
Национальный банк за рабочую неделю с 27 февраля по 3 марта продал на межбанковском валютном рынке 289,39 млн долларов и купил 6,5 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные регулятора в понедельник, 6 марта.
По итогам недели отрицательное сальдо интервенций составило 282,89 – минимум с начала 2023 года.
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Додано: Пон 06 бер, 2023 12:12
Порт написав:
А потом люди в дороге пропадают с деньгами.
У людей есть своя голова на плечах
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Dollarman
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Додано: Пон 06 бер, 2023 12:22
Mustbe по Альянсу по вкладу євро наразі курс 39.35 UAH/EUR так сказали в банку. Купити можна 2541 EUR
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Alien
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Додано: Пон 06 бер, 2023 12:31
Snower написав:
Доречи, так що там сьогодні за зміни у УБІБ?
Нічого не помінялося
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Додано: Пон 06 бер, 2023 12:44
Успіх написав:
Тож, це все нагадує анекдот, про першу шлюбну ніч - "лягати в трусах, чи без?"
Что за анекдот?
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andreyiskra
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Додано: Пон 06 бер, 2023 13:32
mustbe написав:
БВР. Да, без проблем. Но не больше 100к за один раз (и в месяц)
А что происходит, если второй раз в месяц пополнить на 100к? Злой финмон? На сайте БВР не нашёл лимитов на вход или выход.
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moveton
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