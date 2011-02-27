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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 11:55

Доречи, так що там сьогодні за зміни у УБІБ?
Snower
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 12:04

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Нвер поки без змін
Купюри норм, касируха уже аж стогне від QA

3887
Профіт 5000 грн + 10 баксів
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 06 бер, 2023 13:39, всього редагувалось 4 разів.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 12:11

Национальный банк за рабочую неделю с 27 февраля по 3 марта продал на межбанковском валютном рынке 289,39 млн долларов и купил 6,5 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные регулятора в понедельник, 6 марта.

По итогам недели отрицательное сальдо интервенций составило 282,89 – минимум с начала 2023 года.
Economist
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 12:22

Mustbe по Альянсу по вкладу євро наразі курс 39.35 UAH/EUR так сказали в банку. Купити можна 2541 EUR
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 12:31

  Snower написав:Доречи, так що там сьогодні за зміни у УБІБ?

Нічого не помінялося
wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 13:32

  mustbe написав:БВР. Да, без проблем. Но не больше 100к за один раз (и в месяц)

А что происходит, если второй раз в месяц пополнить на 100к? Злой финмон? На сайте БВР не нашёл лимитов на вход или выход.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 13:41

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Если посчитать по нынешним ценам - слить в обменку по 38,9 (на 100к грв 2 570 бак) и купить в посреднему как в привате по 37,5 (на 100к грв 2670 бак) , фиксируется СТО доляров .
Frez
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 14:16

  Alien написав:Mustbe по Альянсу по вкладу євро наразі курс 39.35 UAH/EUR так сказали в банку. Купити можна 2541 EUR
да, у них есть такая фигня.
Вроде даже среди дня может меняться.
Пару раз узнавал в отделении - и курс был чуть выше, чем в табличке...
ХЗ, мож отделения сами мутят.

Сейчас 39,35 это курс без учета комис 0,3% ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 14:37

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Господа. Есть смысл каруселить? Кто подсчитывал прибыль в новых реалиях?
Также вопрос по свежей гривне. Куда пристроить?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 14:40

  Алексей77 написав:Господа. Есть смысл каруселить? Кто подсчитывал прибыль в новых реалиях?
Также вопрос по свежей гривне. Куда пристроить?

Зміст є, якщо нема інших варіантів, а бабки не останні
flyman
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