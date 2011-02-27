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Додано: Пон 06 бер, 2023 12:04
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Нвер поки без змін
Купюри норм, касируха уже аж стогне від QA
3887
Профіт 5000 грн + 10 баксів
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 06 бер, 2023 13:39, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Пон 06 бер, 2023 12:11
Национальный банк за рабочую неделю с 27 февраля по 3 марта продал на межбанковском валютном рынке 289,39 млн долларов и купил 6,5 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные регулятора в понедельник, 6 марта.
По итогам недели отрицательное сальдо интервенций составило 282,89 – минимум с начала 2023 года.
Додано: Пон 06 бер, 2023 12:22
Mustbe по Альянсу по вкладу євро наразі курс 39.35 UAH/EUR так сказали в банку. Купити можна 2541 EUR
Додано: Пон 06 бер, 2023 12:31
Додано: Пон 06 бер, 2023 13:32
Додано: Пон 06 бер, 2023 13:41
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Если посчитать по нынешним ценам - слить в обменку по 38,9 (на 100к грв 2 570 бак) и купить в посреднему как в привате по 37,5 (на 100к грв 2670 бак) , фиксируется СТО доляров .
Додано: Пон 06 бер, 2023 14:16
да, у них есть такая фигня.
Вроде даже среди дня может меняться.
Пару раз узнавал в отделении - и курс был чуть выше, чем в табличке...
ХЗ, мож отделения сами мутят.
Сейчас 39,35 это курс без учета комис 0,3% ?
Додано: Пон 06 бер, 2023 14:37
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Господа. Есть смысл каруселить? Кто подсчитывал прибыль в новых реалиях?
Также вопрос по свежей гривне. Куда пристроить?
Додано: Пон 06 бер, 2023 14:40
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