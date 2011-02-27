|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 06 бер, 2023 14:47
Алексей77 написав:
Господа. Есть смысл каруселить? Кто подсчитывал прибыль в новых реалиях?
Также вопрос по свежей гривне. Куда пристроить?
СТО доляров, выше писали же. Если вы такие вопросы задаете, то это лучшее куда можно пристроить.
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 2025
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 170 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 бер, 2023 14:48
flyman написав: Алексей77 написав:
Господа. Есть смысл каруселить? Кто подсчитывал прибыль в новых реалиях?
Также вопрос по свежей гривне. Куда пристроить?
Зміст є, якщо нема інших варіантів, а бабки не останні
А какие риски? Вы так говорите, как-будто зашли в казино, не жаль лишиться, если не последние.
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 2025
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 170 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 бер, 2023 14:50
Economist написав:
Национальный банк за рабочую неделю с 27 февраля по 3 марта продал на межбанковском валютном рынке 289,39 млн долларов и купил 6,5 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные регулятора в понедельник, 6 марта.
По итогам недели отрицательное сальдо интервенций составило 282,89 – минимум с начала 2023 года.
А гривна крепчает
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 2025
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 170 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 бер, 2023 14:52
Ромасик написав:
Нвер поки без змін
Купюри норм, касируха уже аж стогне від QA
3887
Профіт 5000 грн + 10 баксів
Уточните плиз.
Нвер - это кодовое слово какого банка?
Вы сказали кассиру, что вы QA?
Востаннє редагувалось Proofy
в Пон 06 бер, 2023 14:59, всього редагувалось 1 раз.
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 2025
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 170 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 бер, 2023 14:52
Proofy
СТО доляров, выше писали же.
Это стойкое выражение "сто пудов" или другой смысл?
-
Алексей77
-
-
- Повідомлень: 1907
- З нами з: 04.12.09
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 бер, 2023 14:58
Алексей77 написав:Proofy
СТО доляров, выше писали же.
Это стойкое выражение "сто пудов" или другой смысл?
Таки другой смысл
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 2025
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 170 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 бер, 2023 15:02
flyman написав:
Зміст є, якщо нема інших варіантів, а бабки не останні
А які ще маєте варіанти? Можна й в ПП.
-
042013
-
-
- Повідомлень: 156
- З нами з: 22.07.18
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 бер, 2023 15:04
flysoulfly написав:
Сейчас 39,35 это курс без учета комис 0,3% ?
Я коли в підсумку усе перерахував то в мене вийшло що так 39.35 - це курс без коміса 0.3% (який по суті перекриється завтрашнім бонусом на приблизно таку саму суму).
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 1497
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 391 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 06 бер, 2023 15:09
flysoulfly написав:
зайти в Восток с 9:00, пополнить в кассе карту БВР, СЭПнуть на текущий, подождать минут...?.. и открыть там же в отделении конверт. Правильно?
Да, так. 0 минут - мгновенно.
Только кроме 100к - надо ещё 482грн пульнуть для полного счастья
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6834
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 150 раз.
- Подякували: 1095 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Пон 06 бер, 2023 15:19
Proofy написав:
Алексей77 написав:Proofy
СТО доляров, выше писали же.
Это стойкое выражение "сто пудов" или другой смысл?
Таки другой смысл
Давайте сначала пройдем по исходному вопросу. Не рублю тему
-
Алексей77
-
-
- Повідомлень: 1907
- З нами з: 04.12.09
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|55592
|
|
|5
|25997
|
|
|3
|6794
|
|