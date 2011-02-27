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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 14:47

  Алексей77 написав:Господа. Есть смысл каруселить? Кто подсчитывал прибыль в новых реалиях?
Также вопрос по свежей гривне. Куда пристроить?
СТО доляров, выше писали же. Если вы такие вопросы задаете, то это лучшее куда можно пристроить.
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 14:48

  flyman написав:
  Алексей77 написав:Господа. Есть смысл каруселить? Кто подсчитывал прибыль в новых реалиях?
Также вопрос по свежей гривне. Куда пристроить?

Зміст є, якщо нема інших варіантів, а бабки не останні
А какие риски? Вы так говорите, как-будто зашли в казино, не жаль лишиться, если не последние.
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 14:50

  Economist написав:Национальный банк за рабочую неделю с 27 февраля по 3 марта продал на межбанковском валютном рынке 289,39 млн долларов и купил 6,5 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные регулятора в понедельник, 6 марта.

По итогам недели отрицательное сальдо интервенций составило 282,89 – минимум с начала 2023 года.
А гривна крепчает :)
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 14:52

  Ромасик написав:Нвер поки без змін
Купюри норм, касируха уже аж стогне від QA

3887
Профіт 5000 грн + 10 баксів

Уточните плиз. :roll:
Нвер - это кодовое слово какого банка?
Вы сказали кассиру, что вы QA?
Востаннє редагувалось Proofy в Пон 06 бер, 2023 14:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 14:52

Proofy
СТО доляров, выше писали же.
Это стойкое выражение "сто пудов" или другой смысл?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 14:58

  Алексей77 написав:Proofy
СТО доляров, выше писали же.
Это стойкое выражение "сто пудов" или другой смысл?
:? Таки другой смысл
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 15:02

  flyman написав:Зміст є, якщо нема інших варіантів, а бабки не останні


А які ще маєте варіанти? Можна й в ПП.
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 15:04

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  flysoulfly написав:Сейчас 39,35 это курс без учета комис 0,3% ?

Я коли в підсумку усе перерахував то в мене вийшло що так 39.35 - це курс без коміса 0.3% (який по суті перекриється завтрашнім бонусом на приблизно таку саму суму).
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 15:09

  flysoulfly написав:зайти в Восток с 9:00, пополнить в кассе карту БВР, СЭПнуть на текущий, подождать минут...?.. и открыть там же в отделении конверт. Правильно?

Да, так. 0 минут - мгновенно.
Только кроме 100к - надо ещё 482грн пульнуть для полного счастья
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 15:19

  Proofy написав:
  Алексей77 написав:Proofy
СТО доляров, выше писали же.
Это стойкое выражение "сто пудов" или другой смысл?
:? Таки другой смысл

Давайте сначала пройдем по исходному вопросу. Не рублю тему
Алексей77
 
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