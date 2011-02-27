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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 714715716717
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 15:21

  Алексей77 написав:Господа. Есть смысл каруселить? Кто подсчитывал прибыль в новых реалиях?

Смысла нет!
Расходимся!
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 15:22

  mustbe написав:
  flysoulfly написав:зайти в Восток с 9:00, пополнить в кассе карту БВР, СЭПнуть на текущий, подождать минут...?.. и открыть там же в отделении конверт. Правильно?
Да, так. 0 минут - мгновенно.
Только кроме 100к - надо ещё 482грн пульнуть для полного счастья
482 - это что? если это, чтоб было $2707, тогда понял.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 06 бер, 2023 15:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 15:28

  Frez написав:Если посчитать по нынешним ценам - слить в обменку по 38,9 (на 100к грв 2 570 бак) и купить в посреднему как в привате по 37,5 (на 100к грв 2670 бак) , фиксируется СТО доляров .

А можно ничего не считать, а просто посмотреть график доходности банка в зависимости от курса обменок. Колонка "% Депо" - линк на такой график.
При курсе 38.90 будет так
Да, для Привата - чуть меньше 100 баксов. Хорошо, что кроме Привата есть и другие банки
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 15:33

  Алексей77 написав:Господа. Есть смысл каруселить? Кто подсчитывал прибыль в новых реалиях?
Также вопрос по свежей гривне. Куда пристроить?

Прибыль от данных телодвижений можно увидеть в таблице.
Насколько она интересна - каждый решает для себя сам
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 15:35

  Proofy написав:
  Алексей77 написав:Господа. Есть смысл каруселить? Кто подсчитывал прибыль в новых реалиях?
Также вопрос по свежей гривне. Куда пристроить?
СТО доляров, выше писали же. Если вы такие вопросы задаете, то это лучшее куда можно пристроить.

Это для Привата. Вы бы ещё Идейку просчитали )
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