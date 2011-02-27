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Frez написав:Если посчитать по нынешним ценам - слить в обменку по 38,9 (на 100к грв 2 570 бак) и купить в посреднему как в привате по 37,5 (на 100к грв 2670 бак) , фиксируется СТО доляров .
А можно ничего не считать, а просто посмотреть график доходности банка в зависимости от курса обменок. Колонка "% Депо" - линк на такой график. При курсе 38.90 будет так Да, для Привата - чуть меньше 100 баксов. Хорошо, что кроме Привата есть и другие банки