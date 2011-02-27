Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 06 бер, 2023 15:22
mustbe написав: flysoulfly написав:
зайти в Восток с 9:00, пополнить в кассе карту БВР, СЭПнуть на текущий, подождать минут...?.. и открыть там же в отделении конверт. Правильно?
Да, так. 0 минут - мгновенно.
Только кроме 100к - надо ещё 482грн пульнуть для полного счастья
482 - это что? если это, чтоб было $2707, тогда понял.
Востаннє редагувалось
flysoulfly
в Пон 06 бер, 2023 15:29, всього редагувалось 2 разів.
flysoulfly
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Додано: Пон 06 бер, 2023 15:28
Frez написав:
Если посчитать по нынешним ценам - слить в обменку по 38,9 (на 100к грв 2 570 бак) и купить в посреднему как в привате по 37,5 (на 100к грв 2670 бак) , фиксируется СТО доляров .
А можно ничего не считать, а просто посмотреть график доходности банка в зависимости от курса обменок. Колонка "% Депо" - линк на такой график.
При курсе 38.90 будет
так
Да, для Привата - чуть меньше 100 баксов. Хорошо, что кроме Привата есть и другие банки
mustbe
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Додано: Пон 06 бер, 2023 15:33
Алексей77 написав:
Господа. Есть смысл каруселить? Кто подсчитывал прибыль в новых реалиях?
Также вопрос по свежей гривне. Куда пристроить?
Прибыль от данных телодвижений можно увидеть в таблице.
Насколько она интересна - каждый решает для себя сам
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Додано: Пон 06 бер, 2023 15:35
Proofy написав: Алексей77 написав:
Господа. Есть смысл каруселить? Кто подсчитывал прибыль в новых реалиях?
Также вопрос по свежей гривне. Куда пристроить?
СТО доляров, выше писали же. Если вы такие вопросы задаете, то это лучшее куда можно пристроить.
Это для Привата. Вы бы ещё Идейку просчитали )
mustbe
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Додано: Пон 06 бер, 2023 15:58
mustbe написав: Proofy написав: Алексей77 написав:
Господа. Есть смысл каруселить? Кто подсчитывал прибыль в новых реалиях?
Также вопрос по свежей гривне. Куда пристроить?
СТО доляров, выше писали же. Если вы такие вопросы задаете, то это лучшее куда можно пристроить.
Это для Привата. Вы бы ещё Идейку просчитали )
Ідея то ще півбіди. В нас є новий лідер -- рвс. Сьогодні сказали, що курс 38,03 та комісія 4%. Я думаю, заслуговує аплодисментів!
alter
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Додано: Пон 06 бер, 2023 16:05
alter написав:
Ідея то ще півбіди. В нас є новий лідер -- рвс. Сьогодні сказали, що курс 38,03 та комісія 4%. Я думаю, заслуговує аплодисментів!
Не, это ещё не лидер.
Есть ещё абсолютный лидер с курсом обмена 39+
Не стал заносить его в таблицу по этическим соображениям, чтоб не травмировал психику )
mustbe
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Додано: Пон 06 бер, 2023 16:09
mustbe написав: Proofy написав: Алексей77 написав:
Господа. Есть смысл каруселить? Кто подсчитывал прибыль в новых реалиях?
Также вопрос по свежей гривне. Куда пристроить?
СТО доляров, выше писали же. Если вы такие вопросы задаете, то это лучшее куда можно пристроить.
Это для Привата. Вы бы ещё Идейку просчитали )
Альянс по 37 130 с мелочью . По сегодняшнему курсу приёма(39,9) , по таблице со 2 места Альянса по 30 место привата 130-100 . Тридцать мест , тридцать баксов
Frez
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Додано: Пон 06 бер, 2023 17:06
Frez написав:
По сегодняшнему курсу приёма(39,9)
О таком курсе у нас остались одни воспомининия
Помню как писали, что сдавать по такому курсу не будут, нужно пождать и курс будет выше 40
Были времена, а сейчас мгновения...
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Додано: Пон 06 бер, 2023 18:28
mustbe написав: alter написав:
Ідея то ще півбіди. В нас є новий лідер -- рвс. Сьогодні сказали, що курс 38,03 та комісія 4%. Я думаю, заслуговує аплодисментів!
Не, это ещё не лидер.
Есть ещё абсолютный лидер с курсом обмена 39+
Не стал заносить его в таблицу по этическим соображениям, чтоб не травмировал психику )
Мне очень интересно знать абсолютного лидера, чтобы обходить десятой дорогой не вполне адекватную контору. Хоть в личку напишите, пожалуйста.
nord
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