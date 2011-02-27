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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 06 бер, 2023 20:20
Evgeny написав:
В Киеве под вечер курс просел конкретно
Две крупные сетевые обменки принимали по 38,60-38,67, а утром начинали 38,90
Падение за день 23-30 копеек.
П.С. Если кто пропустил. На прошлой неделе НБУ в 2 раза меньше продал валюты по сравнению со всеми неделями с начала года
Карусель по тихоньку сбавляет скорость.
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Додано: Пон 06 бер, 2023 20:28
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Знать бы где будет остановка
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Додано: Пон 06 бер, 2023 20:31
Evgeny написав:Investor_K
Знать бы где будет остановка
И когда.
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Додано: Пон 06 бер, 2023 21:38
Evgeny написав:
В Киеве под вечер курс просел конкретно
Падение за день 23-30 копеек.
будет ли возврат к 39+ на прийоме хотя б перед заседанием 16го ?
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