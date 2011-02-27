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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 715716717718
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 20:20

  Evgeny написав:В Киеве под вечер курс просел конкретно
Две крупные сетевые обменки принимали по 38,60-38,67, а утром начинали 38,90
Падение за день 23-30 копеек.

П.С. Если кто пропустил. На прошлой неделе НБУ в 2 раза меньше продал валюты по сравнению со всеми неделями с начала года

Карусель по тихоньку сбавляет скорость.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 20:28

Investor_K
Знать бы где будет остановка
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 20:31

  Evgeny написав:Investor_K
Знать бы где будет остановка

И когда.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 21:38

  Evgeny написав:В Киеве под вечер курс просел конкретно

Падение за день 23-30 копеек.

будет ли возврат к 39+ на прийоме хотя б перед заседанием 16го ?
flysoulfly
 
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