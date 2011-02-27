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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Додано: Пон 06 бер, 2023 20:20
Evgeny написав:
В Киеве под вечер курс просел конкретно
Две крупные сетевые обменки принимали по 38,60-38,67, а утром начинали 38,90
Падение за день 23-30 копеек.
П.С. Если кто пропустил. На прошлой неделе НБУ в 2 раза меньше продал валюты по сравнению со всеми неделями с начала года
Карусель по тихоньку сбавляет скорость.
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Додано: Пон 06 бер, 2023 20:28
Investor_K
Знать бы где будет остановка
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Додано: Пон 06 бер, 2023 20:31
Evgeny написав:Investor_K
Знать бы где будет остановка
И когда.
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Додано: Пон 06 бер, 2023 21:38
Evgeny написав:
В Киеве под вечер курс просел конкретно
Падение за день 23-30 копеек.
будет ли возврат к 39+ на прийоме хотя б перед заседанием 16го ? типа подйом спроса как в последний раз так низко, "налетай тарапись раскупай..."
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Додано: Пон 06 бер, 2023 22:01
Алексей77 написав:Господа. Есть смысл каруселить? Кто подсчитывал прибыль в новых реалиях?
Также вопрос по свежей гривне. Куда пристроить?
Немає
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Додано: Пон 06 бер, 2023 22:07
mustbe написав: alter написав:
Ідея то ще півбіди. В нас є новий лідер -- рвс. Сьогодні сказали, що курс 38,03 та комісія 4%. Я думаю, заслуговує аплодисментів!
Не, это ещё не лидер.
Есть ещё абсолютный лидер с курсом обмена 39+
Не стал заносить его в таблицу по этическим соображениям, чтоб не травмировал психику )
Невже гірше ніж 38,03+4%=39,55 ?
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Додано: Пон 06 бер, 2023 22:07
Evgeny написав:В Киеве под вечер курс просел конкретно
Две крупные сетевые обменки принимали по 38,60-38,67, а утром начинали 38,90
Падение за день 23-30 копеек.
Відзвітую, що під вечір опердня встиг повторно злитися уже по 3882 і перевкластися, хоча були варіанти на пару коп вище, але лінь далеко їхати
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Додано: Пон 06 бер, 2023 22:25
alter написав: mustbe написав: alter написав:
Ідея то ще півбіди. В нас є новий лідер -- рвс. Сьогодні сказали, що курс 38,03 та комісія 4%. Я думаю, заслуговує аплодисментів!
Не, это ещё не лидер.
Есть ещё абсолютный лидер с курсом обмена 39+
Не стал заносить его в таблицу по этическим соображениям, чтоб не травмировал психику )
Невже гірше ніж 38,03+4%=39,55 ?
Злые языки (с) говорят, то у РВС нет комиса за обмен.
Впрочем, это чисто академический интерес
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