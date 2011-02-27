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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 20:20

  Evgeny написав:В Киеве под вечер курс просел конкретно
Две крупные сетевые обменки принимали по 38,60-38,67, а утром начинали 38,90
Падение за день 23-30 копеек.

П.С. Если кто пропустил. На прошлой неделе НБУ в 2 раза меньше продал валюты по сравнению со всеми неделями с начала года

Карусель по тихоньку сбавляет скорость.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 20:28

Investor_K
Знать бы где будет остановка
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 20:31

  Evgeny написав:Investor_K
Знать бы где будет остановка

И когда.
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 21:38

  Evgeny написав:В Киеве под вечер курс просел конкретно

Падение за день 23-30 копеек.

будет ли возврат к 39+ на прийоме хотя б перед заседанием 16го ? типа подйом спроса как в последний раз так низко, "налетай тарапись раскупай..."
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 22:01

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Алексей77 написав:Господа. Есть смысл каруселить? Кто подсчитывал прибыль в новых реалиях?
Также вопрос по свежей гривне. Куда пристроить?
Немає
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 22:07

  mustbe написав:
  alter написав:Ідея то ще півбіди. В нас є новий лідер -- рвс. Сьогодні сказали, що курс 38,03 та комісія 4%. Я думаю, заслуговує аплодисментів!

Не, это ещё не лидер.
Есть ещё абсолютный лидер с курсом обмена 39+
Не стал заносить его в таблицу по этическим соображениям, чтоб не травмировал психику )

Невже гірше ніж 38,03+4%=39,55 ? :shock:
alter
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 22:07

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Evgeny написав:В Киеве под вечер курс просел конкретно
Две крупные сетевые обменки принимали по 38,60-38,67, а утром начинали 38,90
Падение за день 23-30 копеек.


Відзвітую, що під вечір опердня встиг повторно злитися уже по 3882 і перевкластися, хоча були варіанти на пару коп вище, але лінь далеко їхати
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 22:25

  alter написав:
  mustbe написав:
  alter написав:Ідея то ще півбіди. В нас є новий лідер -- рвс. Сьогодні сказали, що курс 38,03 та комісія 4%. Я думаю, заслуговує аплодисментів!

Не, это ещё не лидер.
Есть ещё абсолютный лидер с курсом обмена 39+
Не стал заносить его в таблицу по этическим соображениям, чтоб не травмировал психику )

Невже гірше ніж 38,03+4%=39,55 ? :shock:

Злые языки (с) говорят, то у РВС нет комиса за обмен.
Впрочем, это чисто академический интерес
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 23:19

  Investor_K написав:
  Evgeny написав:Investor_K
Знать бы где будет остановка
И когда.
Конец мая - июнь, курс 35,8 - 35,9 на приём...
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 23:23

  Ромасик написав:
Evgeny написав:В Киеве под вечер курс просел конкретно
Две крупные сетевые обменки принимали по 38,60-38,67, а утром начинали 38,90
Падение за день 23-30 копеек.


Відзвітую, що під вечір опердня встиг повторно злитися уже по 3882 і перевкластися, хоча були варіанти на пару коп вище, але лінь далеко їхати

Слил пару тысяч в обед по 38,9, жалею что не слился повторно, как вы. Завтра таких курсов уже не будет - максимум 38,70-75,
в карусели больше не играю - не вижу в этом смысла))
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