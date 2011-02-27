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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 716717718719
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 23:42

  asti написав:Слил пару тысяч в обед по 38,9
Завтра таких курсов уже не будет
в карусели больше не играю
я сегодня не слил ни по 39,0 утром, ни позже по 38,95 - вот ваще во шо мне теперь не играть :cry:

меняю ник на crysoulcry :cry:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 00:02

В карусели люди будут играть, даже если будет прибыль и 50 дол. и кстати правильно будут делать.
Я понимаю у кого есть свой бизнес, то он легко переключится на др. возможности вложения. Но, многие имеют не большой запас и без основного СВОЕГО дела.
Для них катастрофа без каруселей настанет..... Могут без карусели в отчаянии вложиться в какую то хрень и остаться без денег, поэтому лучше пусть там крутятся, а люди пока будут не спеша думать, что и как дальше.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 00:15

  Игорь Алексеевич написав:В карусели люди будут играть, даже если будет прибыль и 50 дол. и кстати правильно будут делать.
Я понимаю у кого есть свой бизнес, то он легко переключится на др. возможности вложения. Но, многие имеют не большой запас и без основного СВОЕГО дела.
Для них катастрофа без каруселей настанет..... Могут без карусели в отчаянии вложиться в какую то хрень и остаться без денег, поэтому лучше пусть там крутятся, а люди пока будут не спеша думать, что и как дальше.


Не забувайте про звичайні грн депозити. На валютному ринку стабільність, і багатьом здасться, як вже не раз було, що це надовго.
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 00:30

  alter написав:Не забувайте про звичайні грн депозит.
но до сих пор по ним % неадекватное говно
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 00:33

  Игорь Алексеевич написав:Для них катастрофа без каруселей настанет..... Могут без карусели в отчаянии вложиться в какую то хрень
в недвигу в ОАЭ ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 00:38

  flysoulfly написав:
  Игорь Алексеевич написав:Для них катастрофа без каруселей настанет..... Могут без карусели в отчаянии вложиться в какую то хрень
в недвигу в ОАЭ ?

Я подчёркиваю, кто давно в бизнесе, то тот найдёт куда применить свои монеты.
И кто Вам сказал, что лучше ОАЭ???. У кого есть такие монеты, то тот вообще на форуме этом не сидит. А реально можно вложиться, вместо каруселей в недвигу на побережье Болгарии или Румыния сейчас очень сладкая она по ценам.
Болгария недвига в прошлом году раскупалась очень хорошими темпами. Цены были ниже киевских практич. в 2 раза в современных комплексах с бассейнами и до моря 10 мин.
Или самому жить в тишине или легко можно сдавать, с мая по конец ноября.
Игорь Алексеевич
 
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