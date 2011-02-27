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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 06 бер, 2023 23:42
asti написав:
Слил пару тысяч в обед по 38,9
Завтра таких курсов уже не будет
в карусели больше не играю
я сегодня не слил ни по 39,0 утром, ни позже по 38,95 - вот ваще во шо мне теперь не играть
меняю ник на cry
soulcry
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flysoulfly
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Додано: Вів 07 бер, 2023 00:02
В карусели люди будут играть, даже если будет прибыль и 50 дол. и кстати правильно будут делать.
Я понимаю у кого есть свой бизнес, то он легко переключится на др. возможности вложения. Но, многие имеют не большой запас и без основного СВОЕГО дела.
Для них катастрофа без каруселей настанет..... Могут без карусели в отчаянии вложиться в какую то хрень и остаться без денег, поэтому лучше пусть там крутятся, а люди пока будут не спеша думать, что и как дальше.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 07 бер, 2023 00:15
Игорь Алексеевич написав:
В карусели люди будут играть, даже если будет прибыль и 50 дол. и кстати правильно будут делать.
Я понимаю у кого есть свой бизнес, то он легко переключится на др. возможности вложения. Но, многие имеют не большой запас и без основного СВОЕГО дела.
Для них катастрофа без каруселей настанет..... Могут без карусели в отчаянии вложиться в какую то хрень и остаться без денег, поэтому лучше пусть там крутятся, а люди пока будут не спеша думать, что и как дальше.
Не забувайте про звичайні грн депозити. На валютному ринку стабільність, і багатьом здасться, як вже не раз було, що це надовго.
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alter
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Додано: Вів 07 бер, 2023 00:30
alter написав:
Не забувайте про звичайні грн депозит.
но до сих пор по ним % неадекватное говно
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flysoulfly
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Додано: Вів 07 бер, 2023 00:33
Игорь Алексеевич написав:
Для них катастрофа без каруселей настанет..... Могут без карусели в отчаянии вложиться в какую то хрень
в недвигу в ОАЭ ?
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flysoulfly
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Додано: Вів 07 бер, 2023 00:38
flysoulfly написав: Игорь Алексеевич написав:
Для них катастрофа без каруселей настанет..... Могут без карусели в отчаянии вложиться в какую то хрень
в недвигу в ОАЭ ?
Я подчёркиваю, кто давно в бизнесе, то тот найдёт куда применить свои монеты.
И кто Вам сказал, что лучше ОАЭ???. У кого есть такие монеты, то тот вообще на форуме этом не сидит. А реально можно вложиться, вместо каруселей в недвигу на побережье Болгарии или Румыния сейчас очень сладкая она по ценам.
Болгария недвига в прошлом году раскупалась очень хорошими темпами. Цены были ниже киевских практич. в 2 раза в современных комплексах с бассейнами и до моря 10 мин.
Или самому жить в тишине или легко можно сдавать, с мая по конец ноября.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 07 бер, 2023 04:29
asti написав:
Ромасик написав:
Evgeny написав:В Киеве под вечер курс просел конкретно
Две крупные сетевые обменки принимали по 38,60-38,67, а утром начинали 38,90
Падение за день 23-30 копеек.
Відзвітую, що під вечір опердня встиг повторно злитися уже по 3882 і перевкластися, хоча були варіанти на пару коп вище, але лінь далеко їхати
Слил пару тысяч в обед по 38,9, жалею что не слился повторно, как вы. Завтра таких курсов уже не будет - максимум 38,70-75,
в карусели больше не играю - не вижу в этом смысла))
Перед остановкой не накктаешься
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Investor_K
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