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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 717718719720
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 07:25

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

А как тут ванговали, что в конце акции вклады заморозят и всех побреют на бабки)

Всё заканчивается достаточно гуманно )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 07:30

Хіба 15% у валюті так вже зле, я згоден є вірогідність попасти під фонд але ж можна обрати нормальні банки.
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 08:19

  ukr0014959 написав:Хіба 15% у валюті так вже зле, я згоден є вірогідність попасти під фонд але ж можна обрати нормальні банки.

Нормальные банки у вас всю прибыль заберут )))))
Evgeny
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