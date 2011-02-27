А как тут ванговали, что в конце акции вклады заморозят и всех побреют на бабки)
Всё заканчивается достаточно гуманно )
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Додано: Вів 07 бер, 2023 07:25
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
А как тут ванговали, что в конце акции вклады заморозят и всех побреют на бабки)
Всё заканчивается достаточно гуманно )
Додано: Вів 07 бер, 2023 07:30
Хіба 15% у валюті так вже зле, я згоден є вірогідність попасти під фонд але ж можна обрати нормальні банки.
Додано: Вів 07 бер, 2023 08:19
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