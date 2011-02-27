Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
ukr0014959 написав:Хіба 15% у валюті так вже зле, я згоден є вірогідність попасти під фонд але ж можна обрати нормальні банки.
Нормальные банки у вас всю прибыль заберут )))))
У нормальних банках навіть при 38,5 буде 11% річних чистими. І відсотки маєте наперед. З дохідністю все норм , але карусель вимагає багато часу в робочий час та біганини. І ризики більші за дистанційне перевкладання грошей.
ukr0014959 написав:Хіба 15% у валюті так вже зле, я згоден є вірогідність попасти під фонд але ж можна обрати нормальні банки.
Нормальные банки у вас всю прибыль заберут )))))
У нормальних банках навіть при 38,5 буде 11% річних чистими. І відсотки маєте наперед. З дохідністю все норм , але карусель вимагає багато часу в робочий час та біганини. І ризики більші за дистанційне перевкладання грошей.
То дійсно так, хоча в моєму випадку, всі відділення і оптовий обмінник майже в одному місці, а оформлення всюди онлайн. Тому виділити з дружиною один день на місяць, можу собі дозволити)