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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 718719720721>
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 07:25

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

А как тут ванговали, что в конце акции вклады заморозят и всех побреют на бабки)

Всё заканчивается достаточно гуманно )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 07:30

Хіба 15% у валюті так вже зле, я згоден є вірогідність попасти під фонд але ж можна обрати нормальні банки.
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 08:19

  ukr0014959 написав:Хіба 15% у валюті так вже зле, я згоден є вірогідність попасти під фонд але ж можна обрати нормальні банки.

Нормальные банки у вас всю прибыль заберут )))))
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 08:37

  Evgeny написав:
  ukr0014959 написав:Хіба 15% у валюті так вже зле, я згоден є вірогідність попасти під фонд але ж можна обрати нормальні банки.

Нормальные банки у вас всю прибыль заберут )))))

У нормальних банках навіть при 38,5 буде 11% річних чистими. І відсотки маєте наперед.
З дохідністю все норм , але карусель вимагає багато часу в робочий час та біганини. І ризики більші за дистанційне перевкладання грошей.
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 08:42

  flysoulfly написав:
  asti написав:Слил пару тысяч в обед по 38,9
Завтра таких курсов уже не будет
в карусели больше не играю
я сегодня не слил ни по 39,0 утром, ни позже по 38,95 - вот ваще во шо мне теперь не играть :cry:

меняю ник на crysoulcry :cry:

Только сейчас заметил, что ваш ник о душЕ так сказать, я всегда читал вас как Флай оса флай, мол, Лети оса, лети! :) :)
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 09:10

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

Чи гарантуються ФГВФО вклади в іноземній валюті: роз’яснення
https://banki.ua/articles/chy-garantuyu ... zyasnennya

Тож, як альтернатива каруселі - гривнедепо на 3міс. під 15% ;)
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 09:16

  Ромасик написав:
flysoulfly написав:
  alter написав:Не забувайте про звичайні грн депозит.
но до сих пор по ним % неадекватное говно
ОВДП уже актуальні. Вкладуватися гривнею в карусель уже стрьомно.

Дохідність уже однакова.

Куда обращаться если, например, в банк ввели ВА, а я у него оформлял ОВДП?
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 09:16

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на 100 000 це усього 1250 грн на місяць. Плюс ризик різкого знецінювання нацвалюти. Одже, не цікаво.
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 09:21

  Клиент_ написав:
  Evgeny написав:
  ukr0014959 написав:Хіба 15% у валюті так вже зле, я згоден є вірогідність попасти під фонд але ж можна обрати нормальні банки.

Нормальные банки у вас всю прибыль заберут )))))

У нормальних банках навіть при 38,5 буде 11% річних чистими. І відсотки маєте наперед.
З дохідністю все норм , але карусель вимагає багато часу в робочий час та біганини. І ризики більші за дистанційне перевкладання грошей.


То дійсно так, хоча в моєму випадку, всі відділення і оптовий обмінник майже в одному місці, а оформлення всюди онлайн. Тому виділити з дружиною один день на місяць, можу собі дозволити)
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 09:40

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Andrey2512 написав:А как тут ванговали, что в конце акции вклады заморозят и всех побреют на бабки)

Всё заканчивается достаточно гуманно )

Ну, завжди було декілька варіантів завершення каруселі))

Тож, зараз варіант такий, наче ви просто дивитесь на фото Міранди :D - а ще не так давно, вона була у вас вгостях... ;) :D
Зображення
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