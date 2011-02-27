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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 718719720721
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 09:47

  andreyiskra написав:
  Ромасик написав:
flysoulfly написав:ОВДП уже актуальні. Вкладуватися гривнею в карусель уже стрьомно.

Дохідність уже однакова.

Куда обращаться если, например, в банк ввели ВА, а я у него оформлял ОВДП?

в Фридом Финанс :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
но вообще норм банки снизили до 50к хотелки, так что есть варианты
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 09:49

из карусельщиков сейчас
000% вложиться в недвигу за рубежом
1% вложит ЧАСТИЧНО небольш.сумму в ОВДП для пробы
2% рискнут переложиться в грн.
Остальные продолжат карусель даже по курсу в обменниках 38 или временно будут сидеть и выжидать курс 39-39,5
Игорь Алексеевич
 
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