в Фридом Финанс
но вообще норм банки снизили до 50к хотелки, так что есть варианты
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 07 бер, 2023 09:47
в Фридом Финанс
но вообще норм банки снизили до 50к хотелки, так что есть варианты
Додано: Вів 07 бер, 2023 09:49
из карусельщиков сейчас
000% вложиться в недвигу за рубежом
1% вложит ЧАСТИЧНО небольш.сумму в ОВДП для пробы
2% рискнут переложиться в грн.
Остальные продолжат карусель даже по курсу в обменниках 38 или временно будут сидеть и выжидать курс 39-39,5
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