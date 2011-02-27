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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 09:49

из карусельщиков сейчас
000% вложиться в недвигу за рубежом
1% вложит ЧАСТИЧНО небольш.сумму в ОВДП для пробы
2% рискнут переложиться в грн.
Остальные продолжат карусель даже по курсу в обменниках 38 или временно будут сидеть и выжидать курс 39-39,5
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 10:09

  Snower написав:Успіх
на 100 000 це усього 1250 грн на місяць. Плюс ризик різкого знецінювання нацвалюти. Одже, не цікаво.

вы имеете в виду 18,63% в гривне на 3 месяца вместо карусели?
(18,63/12*,805*1000=1250)
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 10:11

А тим часом курс вже 38,2 :shock:
Snower
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 10:13

  Snower написав:А тим часом курс вже 38,2 :shock:

хотят поверить в стабильную грн., что бы переложились в грн. и желательно на год :P
бананы как стоили более 70грн., так и стоят. они знают свою цену в валюте, ждут когда фин. помощь начнёт поступать медленней. :D
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 07 бер, 2023 10:16, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 10:16

В суботу заскочив в останній вагон по 38,98, але не на весь кеш... Тепер жалкую :?
Востаннє редагувалось Economist в Вів 07 бер, 2023 11:23, всього редагувалось 1 раз.
Economist
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 10:16

Игорь Алексеевич
доречи, схема! Купляємо на дні сьогодні і завтра за 38,2 - продаємо у кінці тижня десь по 38,6. Заробіток невеликий, але за пару днів)
Snower
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 10:18

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

andreyiskra написав:
  Ромасик написав:
flysoulfly написав:[quote="5550224:alter"]
Не забувайте про звичайні грн депозит.
но до сих пор по ним % неадекватное говно
ОВДП уже актуальні. Вкладуватися гривнею в карусель уже стрьомно.

Дохідність уже однакова.

Куда обращаться если, например, в банк ввели ВА, а я у него оформлял ОВДП?[/quote]В національний депозитарій
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 10:18

Думаю! Дію! Багатію!©)))

  Игорь Алексеевич написав:2% рискнут переложиться в грн.
Ну, не те щоб перевкластись, але...
При курсі нижче 38,5 - то я, свіжу гривню, мабуть, буду пробувати закидати на 3х-місячне гривнедепо.

п.с.
ОВДП - на 3міс. і в малих сумах, напевно, що не дуже вигідно відкривати?
Тим паче, он-лайн?
Зручне лише в моно?(з не дуже кептивих банків)

Тобто - яка вигода/дохідність ЧИСТИМИ за 3міс. і також не менш важливо - на скільки геморно онлайн в це влазити?
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 10:18

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Snower написав:А тим часом курс вже 38,2 :shock:
Не нагнітайте паніку, 3860
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 10:20

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Economist написав:В суботу заскочив в останній вагон по 39,98, але не на весь кеш... Тепер жалкую :?
Вже третя історія успіху за сьогоднішній ранок.
Ромасик
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