из карусельщиков сейчас
000% вложиться в недвигу за рубежом
1% вложит ЧАСТИЧНО небольш.сумму в ОВДП для пробы
2% рискнут переложиться в грн.
Остальные продолжат карусель даже по курсу в обменниках 38 или временно будут сидеть и выжидать курс 39-39,5
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Додано: Вів 07 бер, 2023 09:49
из карусельщиков сейчас
000% вложиться в недвигу за рубежом
1% вложит ЧАСТИЧНО небольш.сумму в ОВДП для пробы
2% рискнут переложиться в грн.
Остальные продолжат карусель даже по курсу в обменниках 38 или временно будут сидеть и выжидать курс 39-39,5
Додано: Вів 07 бер, 2023 10:09
Додано: Вів 07 бер, 2023 10:13
хотят поверить в стабильную грн., что бы переложились в грн. и желательно на год
бананы как стоили более 70грн., так и стоят. они знают свою цену в валюте, ждут когда фин. помощь начнёт поступать медленней.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 07 бер, 2023 10:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 07 бер, 2023 10:16
В суботу заскочив в останній вагон по 38,98, але не на весь кеш... Тепер жалкую
Востаннє редагувалось Economist в Вів 07 бер, 2023 11:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 07 бер, 2023 10:16
Игорь Алексеевич
доречи, схема! Купляємо на дні сьогодні і завтра за 38,2 - продаємо у кінці тижня десь по 38,6. Заробіток невеликий, але за пару днів)
Додано: Вів 07 бер, 2023 10:18
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Куда обращаться если, например, в банк ввели ВА, а я у него оформлял ОВДП?[/quote]В національний депозитарій
Додано: Вів 07 бер, 2023 10:18
Думаю! Дію! Багатію!©)))
Ну, не те щоб перевкластись, але...
При курсі нижче 38,5 - то я, свіжу гривню, мабуть, буду пробувати закидати на 3х-місячне гривнедепо.
п.с.
ОВДП - на 3міс. і в малих сумах, напевно, що не дуже вигідно відкривати?
Тим паче, он-лайн?
Зручне лише в моно?(з не дуже кептивих банків)
Тобто - яка вигода/дохідність ЧИСТИМИ за 3міс. і також не менш важливо - на скільки геморно онлайн в це влазити?
Додано: Вів 07 бер, 2023 10:18
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Не нагнітайте паніку, 3860
Додано: Вів 07 бер, 2023 10:20
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Вже третя історія успіху за сьогоднішній ранок.
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