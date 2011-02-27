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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 720721722723724>
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 10:21

  Успіх написав:
  Игорь Алексеевич написав:2% рискнут переложиться в грн.
Ну, не те щоб перевкластись, але...
При курсі нижче 38,5 - то я, свіжу гривню, мабуть, буду пробувати закидати на 3х-місячне гривнедепо.

п.с.
ОВДП - на 3міс. і в малих сумах, напевно, що не дуже вигідно відкривати?
Тим паче, он-лайн?
Зручне лише в моно?(з не дуже кептивих банків)

Тобто - яка вигода/дохідність ЧИСТИМИ за 3міс. і також не менш важливо - на скільки геморно онлайн в це влазити?


как говорили всегда банкиры, держите свои сбережения 30-30-30 в трёх валютах - грн, дол, евро. Вот сегодня как раз тот день настал.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 10:23

Игорь Алексеевич може я не так часто контактую з банкірами, як ви, але вперше таке чую.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 10:27

Ромасик
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Snower
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 10:29

  Snower написав:Ромасик
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Спред 50 коп
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 10:32

Ромасик
зрозуміло, що розкачування курсу це спекуляція напередодні 8 березня
Snower
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 10:42

Теорія змови: перед 8 березня чоловіча стать стать активно здає валюту щоб привітати жіночу, тому обмінки штучно (природньо?) укріплюють гривню.
Economist
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 10:43

  Игорь Алексеевич написав:как говорили всегда банкиры, держите свои сбережения 30-30-30 в трёх валютах - грн, дол, евро. Вот сегодня как раз тот день настал.


именно так
100 тыс грн
100 тыс долл
100 тыс евро
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 10:43

  cohan написав:
  andreyiskra написав:Куда обращаться если, например, в банк ввели ВА, а я у него оформлял ОВДП?

в Фридом Финанс :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
с языка сняли! :mrgreen:
когда я около года назад предупреждал про токсичность руснявых, мне убедительнейшим образом авторитетнейшие форумчане доказали абсолютнуе беззаботность и тотальную надьожность ОВДП в ФридомеФи по отношению к презренным нищебродским депозитам в комбанках, в случае проблем в стране.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 07 бер, 2023 10:46, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 10:44

  Snower написав:Ромасик
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Хитро.опа обмінка. Двічі заходив та двічі курс відрізнявся від заявленого в їх телеграм боті. Міняв в банку по кращому.
Viz
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 10:50

  cohan написав:
  Игорь Алексеевич написав:как говорили всегда банкиры, держите свои сбережения 30-30-30 в трёх валютах - грн, дол, евро. Вот сегодня как раз тот день настал.


именно так
100 тыс грн
100 тыс долл
100 тыс евро

можно и так :)
Игорь Алексеевич
 
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