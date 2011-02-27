|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 07 бер, 2023 10:21
Успіх написав: Игорь Алексеевич написав:
2% рискнут переложиться в грн.
Ну, не те щоб перевкластись, але...
При курсі нижче 38,5 - то я, свіжу гривню
, мабуть, буду пробувати закидати на 3х-місячне гривнедепо.
п.с.
ОВДП - на 3міс. і в малих сумах, напевно, що не дуже вигідно відкривати?
Тим паче, он-лайн?
Зручне лише в моно?(з не дуже кептивих банків)
Тобто - яка вигода/дохідність ЧИСТИМИ за 3міс. і також не менш важливо - на скільки геморно онлайн в це влазити?
как говорили всегда банкиры, держите свои сбережения 30-30-30 в трёх валютах - грн, дол, евро. Вот сегодня как раз тот день настал.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6309
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 697 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 07 бер, 2023 10:23
Игорь Алексеевич може я не так часто контактую з банкірами, як ви, але вперше таке чую.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5977
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1375 раз.
- Подякували: 812 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 бер, 2023 10:27
-
Snower
-
-
- Повідомлень: 27
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 бер, 2023 10:29
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5977
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1375 раз.
- Подякували: 812 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 бер, 2023 10:32
Ромасик
зрозуміло, що розкачування курсу це спекуляція напередодні 8 березня
-
Snower
-
-
- Повідомлень: 27
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 бер, 2023 10:42
Теорія змови: перед 8 березня чоловіча стать стать активно здає валюту щоб привітати жіночу, тому обмінки штучно (природньо?) укріплюють гривню.
-
Economist
-
-
- Повідомлень: 29
- З нами з: 04.11.21
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 бер, 2023 10:43
Игорь Алексеевич написав:
как говорили всегда банкиры, держите свои сбережения 30-30-30 в трёх валютах - грн, дол, евро. Вот сегодня как раз тот день настал.
именно так
100 тыс грн
100 тыс долл
100 тыс евро
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5317
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 440 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 бер, 2023 10:43
с языка сняли!
когда я около года назад предупреждал про токсичность руснявых, мне убедительнейшим образом авторитетнейшие форумчане доказали абсолютнуе беззаботность и тотальную надьожность ОВДП в ФридомеФи по отношению к презренным нищебродским депозитам в комбанках, в случае проблем в стране.
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Вів 07 бер, 2023 10:46, всього редагувалось 1 раз.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1580
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 647 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 бер, 2023 10:44
Хитро.опа обмінка. Двічі заходив та двічі курс відрізнявся від заявленого в їх телеграм боті. Міняв в банку по кращому.
-
Viz
-
-
- Повідомлень: 908
- З нами з: 29.08.08
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 бер, 2023 10:50
cohan написав: Игорь Алексеевич написав:
как говорили всегда банкиры, держите свои сбережения 30-30-30 в трёх валютах - грн, дол, евро. Вот сегодня как раз тот день настал.
именно так
100 тыс грн
100 тыс долл
100 тыс евро
можно и так
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6309
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 697 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|55605
|
|
|5
|25999
|
|
|3
|6795
|
|