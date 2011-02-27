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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 10:50

  Игорь Алексеевич написав:как говорили всегда банкиры, держите свои сбережения 30-30-30 в трёх валютах - грн, дол, евро
эти банальности говорили демагоги.
а банкиры говорили, что главное - держать ваши деньги именно в их банке :D
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 10:50

  Snower написав:Успіх
на 100 000 це усього 1250 грн на місяць. Плюс ризик різкого знецінювання нацвалюти. Одже, не цікаво.

А на долларовом депо есть риск резкого укрепляжа нацвалюты :P И сейчас уже и не пойми какой выше.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 10:53

  flysoulfly написав:
  Игорь Алексеевич написав:как говорили всегда банкиры, держите свои сбережения 30-30-30 в трёх валютах - грн, дол, евро
эти банальности говорили демагоги.
а банкиры говорили, что главное - держать ваши деньги именно в их банке :D

правильно в их банке в разных валютах. они не когда не говорили накрывать их подушкой и спать с ними в обнимку))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 10:54

  Snower написав:доречи, схема! Купляємо на дні сьогодні і завтра за 38,2 - продаємо у кінці тижня десь по 38,6. Заробіток невеликий, але за пару днів)
а шляпу хто прилюдно есть будет, если шо не так пойдьот, а? :mrgreen:
flysoulfly
 
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УБІБ

На 6 березня тут були анонсовані зміни умов в УБІБ.
Так щось змінилося, чи все залишилося так як було?
Хтось вже переоформляв?
zvirobiy
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 10:57

  flysoulfly написав:
  Snower написав:доречи, схема! Купляємо на дні сьогодні і завтра за 38,2 - продаємо у кінці тижня десь по 38,6. Заробіток невеликий, але за пару днів)
а шляпу хто прилюдно есть будет, если шо не так пойдьот, а? :mrgreen:
пойти может всё не так. В Днепре до сих пор не могут найти, чья была сумка с монетами...((
Верней нашли - было Ваше, стало....
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 10:57

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Snower написав:Ромасик
зрозуміло, що розкачування курсу це спекуляція напередодні 8 березня
Ні, їм просто спихнули крупну партію нікомунепотрібного, що аж їм став непотрібним.
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 10:58

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

zvirobiy написав:На 6 березня тут були анонсовані зміни умов в УБІБ.
Так щось змінилося, чи все залишилося так як було?
Хтось вже переоформляв?
6 березня обговорили.
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 11:00

  Успіх написав: При курсі нижче 38,5 - то я, свіжу гривню, мабуть, буду пробувати закидати на 3х-місячне гривнедепо.
в гонке за % как-то многие надеются на будущую многомесячную курсовую стабильность или даже на постоянное гривнеукрепление...
С какого перепугу??
Допустим, в мае-июне поднимут оф.курс - до окончания ваших 3-мес.депо, открытых сейчас, - ну и смысл??
flysoulfly
 
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  Ромасик написав:
Economist написав:В суботу заскочив в останній вагон по 39,98, але не на весь кеш... Тепер жалкую :?
Вже третя історія успіху за сьогоднішній ранок.

"Брехняяя." © Нєулавімиємстітєлі
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 07 бер, 2023 11:04, всього редагувалось 1 раз.
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