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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 07 бер, 2023 10:50
Игорь Алексеевич написав:
как говорили всегда банкиры, держите свои сбережения 30-30-30 в трёх валютах - грн, дол, евро
эти банальности говорили демагоги.
а банкиры говорили, что главное - держать ваши деньги именно в их банке
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flysoulfly
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Додано: Вів 07 бер, 2023 10:50
Snower написав:Успіх
на 100 000 це усього 1250 грн на місяць. Плюс ризик різкого знецінювання нацвалюти. Одже, не цікаво.
А на долларовом депо есть риск резкого укрепляжа нацвалюты
И сейчас уже и не пойми какой выше.
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moveton
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Додано: Вів 07 бер, 2023 10:53
flysoulfly написав: Игорь Алексеевич написав:
как говорили всегда банкиры, держите свои сбережения 30-30-30 в трёх валютах - грн, дол, евро
эти банальности говорили демагоги.
а банкиры говорили, что главное - держать ваши деньги именно в их банке
правильно в их банке в разных валютах. они не когда не говорили накрывать их подушкой и спать с ними в обнимку))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 07 бер, 2023 10:54
Snower написав:
доречи, схема! Купляємо на дні сьогодні і завтра за 38,2 - продаємо у кінці тижня десь по 38,6. Заробіток невеликий, але за пару днів)
а шляпу хто прилюдно есть будет, если шо не так пойдьот, а?
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flysoulfly
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Додано: Вів 07 бер, 2023 10:55
На 6 березня тут були анонсовані зміни умов в УБІБ.
Так щось змінилося, чи все залишилося так як було?
Хтось вже переоформляв?
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zvirobiy
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Додано: Вів 07 бер, 2023 10:57
flysoulfly написав: Snower написав:
доречи, схема! Купляємо на дні сьогодні і завтра за 38,2 - продаємо у кінці тижня десь по 38,6. Заробіток невеликий, але за пару днів)
а шляпу хто прилюдно есть будет, если шо не так пойдьот, а?
пойти может всё не так. В Днепре до сих пор не могут найти, чья была сумка с монетами...((
Верней нашли - было Ваше, стало....
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 07 бер, 2023 10:57
Snower написав:Ромасик
зрозуміло, що розкачування курсу це спекуляція напередодні 8 березня
Ні, їм просто спихнули крупну партію нікомунепотрібного, що аж їм став непотрібним.
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Додано: Вів 07 бер, 2023 10:58
zvirobiy написав:На 6 березня тут були анонсовані зміни умов в УБІБ.
Так щось змінилося, чи все залишилося так як було?
Хтось вже переоформляв?
6 березня обговорили.
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Додано: Вів 07 бер, 2023 11:00
Успіх написав:
При курсі нижче 38,5 - то я, свіжу гривню, мабуть, буду пробувати закидати на 3х-місячне гривнедепо.
в гонке за % как-то многие надеются на будущую многомесячную
курсовую стабильность или даже на постоянное гривнеукрепление...
С какого перепугу??
Допустим, в мае-июне поднимут оф.курс - до окончания ваших 3-мес.депо, открытых сейчас, - ну и смысл??
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flysoulfly
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Додано: Вів 07 бер, 2023 11:03
Ромасик написав: Economist написав:
В суботу заскочив в останній вагон по 39,98, але не на весь кеш... Тепер жалкую
Вже третя історія успіху за сьогоднішній ранок.
"Брехняяя." © Нєулавімиємстітєлі
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Вів 07 бер, 2023 11:04, всього редагувалось 1 раз.
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