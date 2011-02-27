Думаете под размещение нырнули вниз?
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 07 бер, 2023 12:02
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Вів 07 бер, 2023 12:10
Investor_K Думаю да. Если взять анализ под размещение ОВГЗ, например две недели назад, по моему, точно так же резко курс занизили.
Межбанк (или МВРУ, Межбанковский валютный рынок Украины) — это условное обозначение рынка, на котором проходят сделки по обмену иностранной валюты за гривну между банками. Там украинские банки покупают и продают валюту как для своих нужд, так и по заявкам клиентов. Также на межбанк через украинские банки как клиенты выходят иностранные инвесторы.
Они продают на межбанке иностранную валюту за гривну, которую затем направляют на покупку облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на аукционах Минфина или у других владельцев облигаций.
Если на первичном аукционе Минфина размещен большой объем облигаций, а выплаты по предварительным выпусками ОВГЗ будут нескоро — курс доллара снижается. И наоборот: если размещение ОВГЗ прошло в небольших объемах, а на подходе выплата долгов по предварительным выпускам облигаций — курс доллара будет повышаться.
Додано: Вів 07 бер, 2023 14:00
Додано: Вів 07 бер, 2023 14:44
Додано: Вів 07 бер, 2023 15:12
олені ломанулися з каруселі в ОВДП і поламали ІСУ
похоже, що олені ломанулися з каруселі в ОВДП і поламали ІСУ
https://forum.finance.ua/topic238414.html?start=40
Додано: Вів 07 бер, 2023 15:21
я понимаю, шо скучаешь, но убери сам это в другую ветку!
|