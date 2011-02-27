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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 722723724725
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 12:02

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Долар по 4 грн написав:7 марта, правительство планирует размещать ОВГЗ с погашением ноябрь-2025 (UA4000227201) с лимитом в 9 млрд грн.
Возможно курс пойдет вверх.


Думаете под размещение нырнули вниз?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 12:10

Investor_K Думаю да. Если взять анализ под размещение ОВГЗ, например две недели назад, по моему, точно так же резко курс занизили.
Межбанк (или МВРУ, Межбанковский валютный рынок Украины) — это условное обозначение рынка, на котором проходят сделки по обмену иностранной валюты за гривну между банками. Там украинские банки покупают и продают валюту как для своих нужд, так и по заявкам клиентов. Также на межбанк через украинские банки как клиенты выходят иностранные инвесторы.

Они продают на межбанке иностранную валюту за гривну, которую затем направляют на покупку облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на аукционах Минфина или у других владельцев облигаций.

Если на первичном аукционе Минфина размещен большой объем облигаций, а выплаты по предварительным выпусками ОВГЗ будут нескоро — курс доллара снижается. И наоборот: если размещение ОВГЗ прошло в небольших объемах, а на подходе выплата долгов по предварительным выпускам облигаций — курс доллара будет повышаться.
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 13:41

Долар по 4 грн шановне панство відскік зафіксувало?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 14:00

  Ромасик написав: шановне панство відскік зафіксувало?

где он?
где этот прыжок дохлой кошки?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 14:44

  flysoulfly написав:
  Ромасик написав: шановне панство відскік зафіксувало?

где он?
где этот прыжок дохлой кошки?


с 38,5 отскочили аж на 38,6 :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 15:12

олені ломанулися з каруселі в ОВДП і поламали ІСУ

похоже, що олені ломанулися з каруселі в ОВДП і поламали ІСУ
https://forum.finance.ua/topic238414.html?start=40
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 15:21

:evil:
  flyman написав:похоже, що олені ломанулися з каруселі в ОВДП і поламали ІСУ
https://forum.finance.ua/topic238414.html?start=40
я понимаю, шо скучаешь, но убери сам это в другую ветку!

  mustbe написав:Если офтоп про ОВГЗ не прекратится - выключу таблицу нафиг.Задрали
flysoulfly
 
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