RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 722723724725>
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 11:04

  flysoulfly написав:Допустим, в мае-июне поднимут оф.курс - до окончания ваших 3-мес.депо, открытых сейчас, - ну и смысл??

А если допустить, что НБУ загоняет оленей закупиться по 37, а в июне понизит офкурс до 29? :P
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2987
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 11:07

  zvirobiy написав:На 6 березня тут були анонсовані зміни умов в УБІБ.
Так щось змінилося, чи все залишилося так як було?
Хтось вже переоформляв?

6 березня обговорили.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5978
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1375 раз.
Подякували: 812 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 11:07

  moveton написав:
  flysoulfly написав:Допустим, в мае-июне поднимут оф.курс - до окончания ваших 3-мес.депо, открытых сейчас, - ну и смысл??
А если допустить, что НБУ загоняет оленей закупиться по 37, а в июне понизит офкурс до 29? :P
но это уже ж чистое казино!

понизит на пару недель, чисто для затаривания на МБ "своих" - верю! :cry:
Вы - "свой" на МБ ?

...чтоб к осени ломануть курс вверх для выполнения бюджетных показателей и обещаний перед финдонорами.
flysoulfly
 
Повідомлень: 1582
З нами з: 13.01.09
Подякував: 650 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 11:19

УБИБ комиссия за покупку валюты 1% с 17 марта, уже точно
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38623
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3721 раз.
Подякували: 11914 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 11:20

  Ромасик написав:
Economist написав:В суботу заскочив в останній вагон по 39,98, але не на весь кеш... Тепер жалкую :?
Вже третя історія успіху за сьогоднішній ранок.

Там така собі історія... Бо очевидна ж помилка - Не 39,98, а 38,98... Навіть в позаминулу суботу, коли я для себе закрив Клуб, було 39,64. А 39,98 було так давно, що про те вже всі забули.
Vivat
 
Повідомлень: 354
З нами з: 23.09.13
Подякував: 55 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 11:22

  zvirobiy написав:На 6 березня тут були анонсовані зміни умов в УБІБ.
Так щось змінилося, чи все залишилося так як було?
Хтось вже переоформляв?


Выше написал. Инфа из банка, только что забирал депо
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38623
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3721 раз.
Подякували: 11914 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 11:24

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Evgeny написав:УБИБ комиссия за покупку валюты 1% с 17 марта, уже точно
Давай до побачення
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5978
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1375 раз.
Подякували: 812 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 11:27

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Vivat написав:Там така собі історія... Бо очевидна ж помилка - Не 39,98, а 38,98... Навіть в позаминулу суботу, коли я для себе закрив Клуб, було 39,64. А 39,98 було так давно, що про те вже всі забули


В суботу в Києві одна обмінка давала навіть по 39, проте від 20 000 доларів. А курс так, був 38,98 на короткому проміжку.
Economist
 
Повідомлень: 30
З нами з: 04.11.21
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 16:50

Жесть, под вечер курс продолжил проваливаться.
Обменки покупают 38,57-38,60
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38623
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3721 раз.
Подякували: 11914 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 16:52

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Ну по такому курсу, сидим на заборе, смысла не вижу. Разве что у вас уже в 10 бакнках открыты, и чисто так, добрать 1-2, на пиво)
Shummi
 
Повідомлень: 543
З нами з: 08.12.14
Подякував: 216 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 722723724725>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: angra і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 55610
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 26000
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6796
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (2501)
07.03.2023 17:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.