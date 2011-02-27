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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 07 бер, 2023 11:04
flysoulfly написав:
Допустим, в мае-июне поднимут оф.курс - до окончания ваших 3-мес.депо, открытых сейчас, - ну и смысл??
А если допустить, что НБУ загоняет оленей закупиться по 37, а в июне понизит офкурс до 29?
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moveton
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Додано: Вів 07 бер, 2023 11:07
zvirobiy написав:
На 6 березня тут були анонсовані зміни умов в УБІБ.
Так щось змінилося, чи все залишилося так як було?
Хтось вже переоформляв?
6 березня обговорили.
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Ромасик
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Додано: Вів 07 бер, 2023 11:07
moveton написав: flysoulfly написав:
Допустим, в мае-июне поднимут оф.курс - до окончания ваших 3-мес.депо, открытых сейчас, - ну и смысл??
А если допустить, что НБУ загоняет оленей закупиться по 37, а в июне понизит офкурс до 29?
но это уже ж чистое казино!
понизит на пару недель, чисто для затаривания на МБ "своих" - верю!
Вы - "свой" на МБ ?
...чтоб к осени ломануть курс вверх для выполнения бюджетных показателей и обещаний перед финдонорами.
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Додано: Вів 07 бер, 2023 11:19
УБИБ комиссия за покупку валюты 1% с 17 марта, уже точно
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Evgeny
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Додано: Вів 07 бер, 2023 11:20
Ромасик написав: Economist написав:
В суботу заскочив в останній вагон по 39,98, але не на весь кеш... Тепер жалкую
Вже третя історія успіху за сьогоднішній ранок.
Там така собі історія... Бо очевидна ж помилка - Не 39,98, а 38,98... Навіть в позаминулу суботу, коли я для себе закрив Клуб, було 39,64. А 39,98 було так давно, що про те вже всі забули.
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Vivat
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Додано: Вів 07 бер, 2023 11:22
zvirobiy написав:
На 6 березня тут були анонсовані зміни умов в УБІБ.
Так щось змінилося, чи все залишилося так як було?
Хтось вже переоформляв?
Выше написал. Инфа из банка, только что забирал депо
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Evgeny
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Додано: Вів 07 бер, 2023 11:24
Evgeny написав:УБИБ комиссия за покупку валюты 1% с 17 марта, уже точно
Давай до побачення
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Ромасик
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Додано: Вів 07 бер, 2023 11:27
Vivat написав:
Там така собі історія... Бо очевидна ж помилка - Не 39,98, а 38,98... Навіть в позаминулу суботу, коли я для себе закрив Клуб, було 39,64. А 39,98 було так давно, що про те вже всі забули
В суботу в Києві одна обмінка давала навіть по 39, проте від 20 000 доларів. А курс так, був 38,98 на короткому проміжку.
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Додано: Вів 07 бер, 2023 16:50
Жесть, под вечер курс продолжил проваливаться.
Обменки покупают 38,57-38,60
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Додано: Вів 07 бер, 2023 16:52
Ну по такому курсу, сидим на заборе, смысла не вижу. Разве что у вас уже в 10 бакнках открыты, и чисто так, добрать 1-2, на пиво)
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