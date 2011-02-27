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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 722723724725
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 17:02

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Без паники. После праздника вернемся к 39. Продажу не снизили а покупку вниз под подарки 8 марта.
VLADPn
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 17:18

Я тоже думаю что это к 8 марта.
Завтра с обеда пойдёт рост. Запомните этот твит ))))
Шучу, конечно я не знаю когда пойдёт рост.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 17:22

  moveton написав:
  flysoulfly написав:Допустим, в мае-июне поднимут оф.курс - до окончания ваших 3-мес.депо, открытых сейчас, - ну и смысл??

А если допустить, что НБУ загоняет оленей закупиться по 37, а в июне понизит офкурс до 29? :P

та хоть до 5
карусель тем и хороша, что прибыль получаешь сразу: сбросил 2500$ а купил на депозит 2700$
это кто за гривну покупает, то тем нужно такого бояться, потому что вернуть гривну можно только после окончания депо
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 17:30

Курс валюты определяется многими факторами.
Один из них - это спрос на валюту.
Кому сейчас нужна валюта по курсу 40? Матрасникам и мелким бизнесменам. Все нормальные организации покупают импортные товары по курсу НБУ. И даже мелкий бизнес и матрасники уже в карусели. Кто за бугром, то тоже покупают товары с конвертацией по курсу НБУ. В итоге спрос на валюту чёрного рынка падает. И пока есть карусель, то курс чёрного рынка может падать ещё. Я не вижу пердпосылок для его роста.
Пока есть карусель, то курс будет около 38,5
Кто был первым, тот заработал, а теперь карусель переходит в доходность обычного депозита
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 17:40

  Snower написав:Игорь Алексеевич
доречи, схема! Купляємо на дні сьогодні і завтра за 38,2 - продаємо у кінці тижня десь по 38,6. Заробіток невеликий, але за пару днів)

1 % за пару днів для вас невеликий заробіток ? Та форумчанам такий дохід навіть не сниться.
angra
 
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