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Додано: Вів 07 бер, 2023 17:02
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Без паники. После праздника вернемся к 39. Продажу не снизили а покупку вниз под подарки 8 марта.
Додано: Вів 07 бер, 2023 17:18
Я тоже думаю что это к 8 марта.
Завтра с обеда пойдёт рост. Запомните этот твит ))))
Шучу, конечно я не знаю когда пойдёт рост.
Додано: Вів 07 бер, 2023 17:22
та хоть до 5
карусель тем и хороша, что прибыль получаешь сразу: сбросил 2500$ а купил на депозит 2700$
это кто за гривну покупает, то тем нужно такого бояться, потому что вернуть гривну можно только после окончания депо
Додано: Вів 07 бер, 2023 17:30
Курс валюты определяется многими факторами.
Один из них - это спрос на валюту.
Кому сейчас нужна валюта по курсу 40? Матрасникам и мелким бизнесменам. Все нормальные организации покупают импортные товары по курсу НБУ. И даже мелкий бизнес и матрасники уже в карусели. Кто за бугром, то тоже покупают товары с конвертацией по курсу НБУ. В итоге спрос на валюту чёрного рынка падает. И пока есть карусель, то курс чёрного рынка может падать ещё. Я не вижу пердпосылок для его роста.
Пока есть карусель, то курс будет около 38,5
Кто был первым, тот заработал, а теперь карусель переходит в доходность обычного депозита
Додано: Вів 07 бер, 2023 17:40
Додано: Вів 07 бер, 2023 18:11
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
2500 уже мало
Додано: Вів 07 бер, 2023 18:32
завтра с обеда если и пойдет, то пьяный движ, а не рост и не твит.
"Твист эгэйн!.. К-к-к-кАмон эврибади!"
Думаю, завтра вообще работать нормально мало кто будет.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 07 бер, 2023 19:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 07 бер, 2023 18:45
Тут как считать. Да, некоторое количество гривны получаешь сразу, но ценой невозможности в течение трёх месяцев с этой валютой сделать что-то ещё. Т.е., если гривна до конца депозита укрепится, то в конечном итоге в гривневом эквиваленте от этого депо можешь получиться в убытке по сравнению с вариантом даже не гривневого депо, а сбрасывания долларов сейчас и гривну под подушку. Поэтому если точно знать, что через три месяца будет 29 (про 5 промолчу) и надолго, то уходить в депо - это чистая благотворительность. Я, конечно, понимаю, что не очень верится, но биток тоже так годами стремительно рос и аргументированно (на уровне знаний двухлетней давности) сейчас уже должен бы был быть по ляму долларов за штучку
Додано: Вів 07 бер, 2023 19:08
правильно!
ЛЮДИ!
ПРЕКРАЩАЙТЕ КАРУСЕЛИТЬ !
конвертационные депозиты УБЫТОЧНЫ !
БЕГИТЕ ИЗ НИХ !
ПОКА НЕ ПОЗДНО !
ну пожалуйста
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