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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 07 бер, 2023 17:02
Без паники. После праздника вернемся к 39. Продажу не снизили а покупку вниз под подарки 8 марта.
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VLADPn
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Додано: Вів 07 бер, 2023 17:18
Я тоже думаю что это к 8 марта.
Завтра с обеда пойдёт рост. Запомните этот твит ))))
Шучу, конечно я не знаю когда пойдёт рост.
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Evgeny
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Додано: Вів 07 бер, 2023 17:22
moveton написав: flysoulfly написав:
Допустим, в мае-июне поднимут оф.курс - до окончания ваших 3-мес.депо, открытых сейчас, - ну и смысл??
А если допустить, что НБУ загоняет оленей закупиться по 37, а в июне понизит офкурс до 29?
та хоть до 5
карусель тем и хороша, что прибыль получаешь сразу: сбросил 2500$ а купил на депозит 2700$
это кто за гривну покупает, то тем нужно такого бояться, потому что вернуть гривну можно только после окончания депо
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deneg net
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Додано: Вів 07 бер, 2023 17:30
Курс валюты определяется многими факторами.
Один из них - это спрос на валюту.
Кому сейчас нужна валюта по курсу 40? Матрасникам и мелким бизнесменам. Все нормальные организации покупают импортные товары по курсу НБУ. И даже мелкий бизнес и матрасники уже в карусели. Кто за бугром, то тоже покупают товары с конвертацией по курсу НБУ. В итоге спрос на валюту чёрного рынка падает. И пока есть карусель, то курс чёрного рынка может падать ещё. Я не вижу пердпосылок для его роста.
Пока есть карусель, то курс будет около 38,5
Кто был первым, тот заработал, а теперь карусель переходит в доходность обычного депозита
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deneg net
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Додано: Вів 07 бер, 2023 17:40
Snower написав:Игорь Алексеевич
доречи, схема! Купляємо на дні сьогодні і завтра за 38,2 - продаємо у кінці тижня десь по 38,6. Заробіток невеликий, але за пару днів)
1 % за пару днів для вас невеликий заробіток ? Та форумчанам такий дохід навіть не сниться.
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angra
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Додано: Вів 07 бер, 2023 18:11
deneg net написав: moveton написав: flysoulfly написав:
Допустим, в мае-июне поднимут оф.курс - до окончания ваших 3-мес.депо, открытых сейчас, - ну и смысл??
А если допустить, что НБУ загоняет оленей закупиться по 37, а в июне понизит офкурс до 29?
та хоть до 5
карусель тем и хороша, что прибыль получаешь сразу: сбросил 2500$ а купил на депозит 2700$
это кто за гривну покупает, то тем нужно такого бояться, потому что вернуть гривну можно только после окончания депо
2500 уже мало
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Ромасик
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Додано: Вів 07 бер, 2023 18:14
Ромасик написав:
2500 уже мало
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flyman
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Додано: Вів 07 бер, 2023 18:32
Evgeny написав:
Я тоже думаю что это к 8 марта.
Завтра с обеда пойдёт рост. Запомните этот твит.
завтра с обеда если и пойдет, то пьяный движ, а не рост и не твит.
"Твист эгэйн!.. К-к-к-кАмон эврибади!"
Думаю, завтра вообще работать нормально мало кто будет.
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Вів 07 бер, 2023 19:11, всього редагувалось 1 раз.
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flysoulfly
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Додано: Вів 07 бер, 2023 18:45
deneg net написав: moveton написав:
А если допустить, что НБУ загоняет оленей закупиться по 37, а в июне понизит офкурс до 29?
та хоть до 5
карусель тем и хороша, что прибыль получаешь сразу: сбросил 2500$ а купил на депозит 2700$
это кто за гривну покупает, то тем нужно такого бояться, потому что вернуть гривну можно только после окончания депо
Тут как считать. Да, некоторое количество гривны получаешь сразу, но ценой невозможности в течение трёх месяцев с этой валютой сделать что-то ещё. Т.е., если гривна до конца депозита укрепится, то в конечном итоге в гривневом эквиваленте от этого депо можешь получиться в убытке по сравнению с вариантом даже не гривневого депо, а сбрасывания долларов сейчас и гривну под подушку. Поэтому если точно знать, что через три месяца будет 29 (про 5 промолчу) и надолго, то уходить в депо - это чистая благотворительность. Я, конечно, понимаю, что не очень верится, но биток тоже так годами стремительно рос и аргументированно (на уровне знаний двухлетней давности) сейчас уже должен бы был быть по ляму долларов за штучку
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moveton
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Додано: Вів 07 бер, 2023 19:08
moveton написав:
А если допустить, что НБУ загоняет оленей закупиться по 37, а в июне понизит офкурс до 29?
Т.е., если гривна до конца депозита укрепится, то в конечном итоге в гривневом эквиваленте от этого депо можешь получиться в убытке по сравнению с вариантом даже не гривневого депо, а сбрасывания долларов сейчас и гривну под подушку.
Поэтому если точно знать, что через три месяца будет 29 (про 5 промолчу) и надолго, то уходить в депо - это чистая благотворительность
правильно!
ЛЮДИ!
ПРЕКРАЩАЙТЕ КАРУСЕЛИТЬ !
конвертационные депозиты УБЫТОЧНЫ !
БЕГИТЕ ИЗ НИХ !
ПОКА НЕ ПОЗДНО !
ну пожалуйста
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flysoulfly
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