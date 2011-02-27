Додано: Вів 07 бер, 2023 18:45

deneg net написав: moveton написав: А если допустить, что НБУ загоняет оленей закупиться по 37, а в июне понизит офкурс до 29? А если допустить, что НБУ загоняет оленей закупиться по 37, а в июне понизит офкурс до 29?

та хоть до 5

карусель тем и хороша, что прибыль получаешь сразу: сбросил 2500$ а купил на депозит 2700$

это кто за гривну покупает, то тем нужно такого бояться, потому что вернуть гривну можно только после окончания депо та хоть до 5карусель тем и хороша, что прибыль получаешь сразу: сбросил 2500$ а купил на депозит 2700$это кто за гривну покупает, то тем нужно такого бояться, потому что вернуть гривну можно только после окончания депо

Тут как считать. Да, некоторое количество гривны получаешь сразу, но ценой невозможности в течение трёх месяцев с этой валютой сделать что-то ещё. Т.е., если гривна до конца депозита укрепится, то в конечном итоге в гривневом эквиваленте от этого депо можешь получиться в убытке по сравнению с вариантом даже не гривневого депо, а сбрасывания долларов сейчас и гривну под подушку. Поэтому если точно знать, что через три месяца будет 29 (про 5 промолчу) и надолго, то уходить в депо - это чистая благотворительность. Я, конечно, понимаю, что не очень верится, но биток тоже так годами стремительно рос и аргументированно (на уровне знаний двухлетней давности) сейчас уже должен бы был быть по ляму долларов за штучку