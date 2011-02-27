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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 19:17

  flyman написав:
  Ромасик написав:2500 уже мало

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Frez
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 19:17

До конца мес. никто не будет выходить из карусели. У кого в этом мес. закончились 3х месячные, то будут выжидать курс до 30 марта. А дальше видно будет. Идёт война и что будет не то что завтра, а через минуту...?????
Или можно подумать есть много вариантов...???
Менять депозиты в дол.на депоз. в на грн..... или покупать ОВДП.... до 25г.??
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 07 бер, 2023 19:23, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 19:21

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  deneg net написав:карусель тем и хороша, что прибыль получаешь сразу: сбросил 2500$ а купил на депозит 2700$

Так прямо зразу, чи все ж таки трішки почекати?
Ну і як +200$ можна з цифрами?
Хто зараз на черзі на оборот, то добре якщо +100$, а це рівно грн.депо без біганини чи менше за ОВДП. Наступний оборот може ще інакше бути, бо тут карусель поєднана з гойдалкою.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 19:30

Айбокс Банк пишут большие проблемы... Поэтому будьте бдительными с валютой у него.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 19:42

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Вже всьо :?

Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ "АЙБОКС БАНК"
andriy_z
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 19:46

  andriy_z написав:Вже всьо :?

Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ "АЙБОКС БАНК"

Теперь осталось вспомнить, что получить гривну от фонда в этой теме считалось допустимым риском и вложить эту выплату в гривневые ОВГЗ :lol:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 19:47

  Evgeny написав:Я тоже думаю что это к 8 марта.
Завтра с обеда пойдёт рост. Запомните этот твит ))))
Шучу, конечно я не знаю когда пойдёт рост.

Запомним. И это не шутка.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 19:47

  moveton написав:
  andriy_z написав:Вже всьо :?

Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ "АЙБОКС БАНК"

Теперь осталось вспомнить, что получить гривну от фонда в этой теме считалось допустимым риском и вложить эту выплату в гривневые ОВГЗ :lol:

а может они будут везунчиками и купят дол по 29 :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 19:48

  flysoulfly написав:
  moveton написав:А если допустить, что НБУ загоняет оленей закупиться по 37, а в июне понизит офкурс до 29?

Т.е., если гривна до конца депозита укрепится, то в конечном итоге в гривневом эквиваленте от этого депо можешь получиться в убытке по сравнению с вариантом даже не гривневого депо, а сбрасывания долларов сейчас и гривну под подушку.
Поэтому если точно знать, что через три месяца будет 29 (про 5 промолчу) и надолго, то уходить в депо - это чистая благотворительность
правильно!
ЛЮДИ!
ПРЕКРАЩАЙТЕ КАРУСЕЛИТЬ !
конвертационные депозиты УБЫТОЧНЫ !
БЕГИТЕ ИЗ НИХ !
ПОКА НЕ ПОЗДНО !

ну пожалуйста :cry:

Я еще в январе писал, что СТРАШНО
Востаннє редагувалось Investor_K в Вів 07 бер, 2023 19:51, всього редагувалось 1 раз.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 19:50

Рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "АЙБОКС БАНК" та його ліквідацію ухвалено рішенням Правління Національного банку України від 07 березня 2023 року № 89-рш "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК".
Evgeny
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