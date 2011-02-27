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До конца мес. никто не будет выходить из карусели. У кого в этом мес. закончились 3х месячные, то будут выжидать курс до 30 марта. А дальше видно будет. Идёт война и что будет не то что завтра, а через минуту...????? Или можно подумать есть много вариантов...??? Менять депозиты в дол.на депоз. в на грн..... или покупать ОВДП.... до 25г.??
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 07 бер, 2023 19:23, всього редагувалось 3 разів.
deneg net написав:карусель тем и хороша, что прибыль получаешь сразу: сбросил 2500$ а купил на депозит 2700$
Так прямо зразу, чи все ж таки трішки почекати? Ну і як +200$ можна з цифрами? Хто зараз на черзі на оборот, то добре якщо +100$, а це рівно грн.депо без біганини чи менше за ОВДП. Наступний оборот може ще інакше бути, бо тут карусель поєднана з гойдалкою.
moveton написав:А если допустить, что НБУ загоняет оленей закупиться по 37, а в июне понизит офкурс до 29?
Т.е., если гривна до конца депозита укрепится, то в конечном итоге в гривневом эквиваленте от этого депо можешь получиться в убытке по сравнению с вариантом даже не гривневого депо, а сбрасывания долларов сейчас и гривну под подушку. Поэтому если точно знать, что через три месяца будет 29 (про 5 промолчу) и надолго, то уходить в депо - это чистая благотворительность
правильно! ЛЮДИ! ПРЕКРАЩАЙТЕ КАРУСЕЛИТЬ ! конвертационные депозиты УБЫТОЧНЫ ! БЕГИТЕ ИЗ НИХ ! ПОКА НЕ ПОЗДНО !
ну пожалуйста
Я еще в январе писал, что СТРАШНО
Востаннє редагувалось Investor_K в Вів 07 бер, 2023 19:51, всього редагувалось 1 раз.
Рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "АЙБОКС БАНК" та його ліквідацію ухвалено рішенням Правління Національного банку України від 07 березня 2023 року № 89-рш "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЙБОКС БАНК".