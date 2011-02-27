Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Карусель остановится на мгновение для онлайн. Большинство загоняли нал на моно через айбокс и далее по банкам. Теперь всё остановилось. Кстати более 60% малого бизнеса тоже работали нал - терминал - моно и далее. Поэтому на фоне этих событий посмотрим на курс, будет немного сейчас паники у населения.
easymodeon5k написав:Я только открыл там 3 депа дней 10 назад. пАбедитель Буду получать новый опыт по возврату денег, кто-то уже сталкивался? Где почитать инфу лучше
Это уже точно здесь оффтопик потому, что депозиты теперь стали гривневыми А так ничего особенного. Когда будет объявлено о старте выплат, сходить в уполномоченный банк и забрать. Всё на сайте фонда. В частности, первый шаг:
Як дізнатися про початок виплат гарантованої суми відшкодування під час ліквідації банку?
Дізнатись про початок виплат гарантованої суми відшкодування за вкладами можна через офіційні засоби масової інформації: газети «Голос України» або «Урядовий кур’єр», за телефоном «гарячої лінії» Фонду 0-800-308-108 (дзвінки в межах території Україні безкоштовні), на вебсайті Фонду та на вебсайті банку, що ліквідується.