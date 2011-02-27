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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 19:50

  andriy_z написав:Вже всьо :?

Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ "АЙБОКС БАНК"

Уберег меня Господь там каруселить.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 19:51

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Він мені зі самого початку виглядав якимсь підозрілим, але одну стопку в січні все таки розмістив (3 дні ходив, мабуть це був знак згори). Цікаво як швидко там тепер повертають кошти.
andriy_z
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 19:52

Айбокс банк ВСЁ
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 19:53

Карусель остановится на мгновение для онлайн.
Большинство загоняли нал на моно через айбокс и далее по банкам.
Теперь всё остановилось.
Кстати более 60% малого бизнеса тоже работали нал - терминал - моно и далее.
Поэтому на фоне этих событий посмотрим на курс, будет немного сейчас паники у населения.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 19:53

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Я только открыл там 3 депа дней 10 назад. пАбедитель :)
Буду получать новый опыт по возврату денег, кто-то уже сталкивался? Где почитать инфу лучше
easymodeon5k
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 19:54

  Investor_K написав:
  andriy_z написав:Вже всьо :?

Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ "АЙБОКС БАНК"

Уберег меня Господь там каруселить.

Хорошо, что его не было у меня в городе :oops:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 19:58

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

А я АЙБОКС товаришу порадив..... Зараз повідомлю йому радісну новину....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:05

  easymodeon5k написав:Я только открыл там 3 депа дней 10 назад. пАбедитель :)
Буду получать новый опыт по возврату денег, кто-то уже сталкивался? Где почитать инфу лучше

Это уже точно здесь оффтопик потому, что депозиты теперь стали гривневыми :P
А так ничего особенного. Когда будет объявлено о старте выплат, сходить в уполномоченный банк и забрать. Всё на сайте фонда. В частности, первый шаг:
Як дізнатися про початок виплат гарантованої суми відшкодування під час ліквідації банку?

Дізнатись про початок виплат гарантованої суми відшкодування за вкладами можна через офіційні засоби масової інформації: газети «Голос України» або «Урядовий кур’єр», за телефоном «гарячої лінії» Фонду 0-800-308-108 (дзвінки в межах території Україні безкоштовні), на вебсайті Фонду та на вебсайті банку, що ліквідується.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:09

Забирал сегодня 2700, начальница отделения посоветовала снять всё с iboxcard
хорошая кстати карта была. RIP
Вот вами и сверхприбыли на фоне злоупотребления законодательством в сфере игорного бизнеса.

Да, у мну две котлеты застряли, хвастайтесь
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:14

  Ромасик написав:
  Snower написав:Ромасик
https://garant.money/

Спред 50 коп

Это для мелких сумм, на опте спред намного меньше у них. Договаривайтесь с их менеджером. Вообще-то у нормальных обменок курс можно зафиксировать на 30-40мин по брони
Востаннє редагувалось kuzmich в Вів 07 бер, 2023 20:15, всього редагувалось 1 раз.
kuzmich
 
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