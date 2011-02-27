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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 07 бер, 2023 20:14
emeta
lloydbanksua написав: 042013 написав: lloydbanksua написав:
Но хоть успел сейчас вывести с Айбокс карты.
Це як? Вже після 19:30, після оголошення Нацбанком про ліквідацію?
Так, тільки що. Ще навіть на горячку зателефонував, щоб підвищити ліміт))
Здається, ще є можливість вивести.
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Додано: Вів 07 бер, 2023 20:17
Игорь Алексеевич написав:
Карусель остановится на мгновение для онлайн.
Большинство загоняли нал на моно через айбокс и далее по банкам.
Теперь всё остановилось.
Кстати более 60% малого бизнеса тоже работали нал - терминал - моно и далее.
Поэтому на фоне этих событий посмотрим на курс, будет немного сейчас паники у населения.
Має бути +1 грн
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Investor_K
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Додано: Вів 07 бер, 2023 20:19
Investor_K написав: Игорь Алексеевич написав:
Карусель остановится на мгновение для онлайн.
Большинство загоняли нал на моно через айбокс и далее по банкам.
Теперь всё остановилось.
Кстати более 60% малого бизнеса тоже работали нал - терминал - моно и далее.
Поэтому на фоне этих событий посмотрим на курс, будет немного сейчас паники у населения.
Має бути +1 грн
Карту Моно я вечером уже пополнял через терминал Изипей - 0%
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Додано: Вів 07 бер, 2023 20:19
easymodeon5k написав:
Где почитать инфу лучше
в телеграмме ,
достаточно 3-х групп, чтоби держать руку на пульсе :
- Телега Фонда
- Телега Минфина
- Телега ТАБ Финанс
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Додано: Вів 07 бер, 2023 20:25
ihorsic написав:
А я АЙБОКС товаришу порадив..... Зараз повідомлю йому радісну новину....
Можливо вже і не товаришу...
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Додано: Вів 07 бер, 2023 20:27
Блін, у мене в Айбоксі три депозити застрягли
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Snower
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Додано: Вів 07 бер, 2023 20:30
Національний банк оштрафував Укргазбанк на 64,6 млн грн за порушення у сфері фінансового моніторингу. Раніше банку закидали причетність до ухилення грального бізнесу від сплати податків.
Будет ли государство последовательным?
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Долар по 4 грн
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Додано: Вів 07 бер, 2023 20:32
Долар по 4 грн написав:
Національний банк оштрафував Укргазбанк на 64,6 млн грн за порушення у сфері фінансового моніторингу. Раніше банку закидали причетність до ухилення грального бізнесу від сплати податків.
Будет ли государство последовательным?
так писали що 9 банків крутять чорні великі бабки із ігроманами
хто далі?
газ легким іспугом віддєлався
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greenozon
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Додано: Вів 07 бер, 2023 20:32
Snower написав:
Блін, у мене в Айбоксі три депозити застрягли
как говорится, кто гнался за дешевым курсом, тут знал чем рисковал, потерей дохода за 3 месяца и комиссионых, подаренных банку
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kuzmich
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Додано: Вів 07 бер, 2023 20:33
Долар по 4 грн написав:
Національний банк оштрафував Укргазбанк на 64,6 млн грн за порушення у сфері фінансового моніторингу. Раніше банку закидали причетність до ухилення грального бізнесу від сплати податків.
Будет ли государство последовательным?
Будет. У Айбокса повторно отберут лицензию. Еще раз.
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Investor_K
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