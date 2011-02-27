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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 726727728729>
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:14

emeta
  lloydbanksua написав:
  042013 написав:
  lloydbanksua написав:Но хоть успел сейчас вывести с Айбокс карты.

Це як? Вже після 19:30, після оголошення Нацбанком про ліквідацію?

Так, тільки що. Ще навіть на горячку зателефонував, щоб підвищити ліміт))


Здається, ще є можливість вивести.
042013
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:17

  Игорь Алексеевич написав:Карусель остановится на мгновение для онлайн.
Большинство загоняли нал на моно через айбокс и далее по банкам.
Теперь всё остановилось.
Кстати более 60% малого бизнеса тоже работали нал - терминал - моно и далее.
Поэтому на фоне этих событий посмотрим на курс, будет немного сейчас паники у населения.

Має бути +1 грн
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:19

  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:Карусель остановится на мгновение для онлайн.
Большинство загоняли нал на моно через айбокс и далее по банкам.
Теперь всё остановилось.
Кстати более 60% малого бизнеса тоже работали нал - терминал - моно и далее.
Поэтому на фоне этих событий посмотрим на курс, будет немного сейчас паники у населения.

Має бути +1 грн


Карту Моно я вечером уже пополнял через терминал Изипей - 0%
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:19

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  easymodeon5k написав:Где почитать инфу лучше

в телеграмме ,
достаточно 3-х групп, чтоби держать руку на пульсе :
- Телега Фонда
- Телега Минфина
- Телега ТАБ Финанс
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:25

  ihorsic написав:А я АЙБОКС товаришу порадив..... Зараз повідомлю йому радісну новину....

Можливо вже і не товаришу... :wink:
nord
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:27

Блін, у мене в Айбоксі три депозити застрягли :(
Snower
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:30

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Національний банк оштрафував Укргазбанк на 64,6 млн грн за порушення у сфері фінансового моніторингу. Раніше банку закидали причетність до ухилення грального бізнесу від сплати податків.

Будет ли государство последовательным?
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:32

  Долар по 4 грн написав:Національний банк оштрафував Укргазбанк на 64,6 млн грн за порушення у сфері фінансового моніторингу. Раніше банку закидали причетність до ухилення грального бізнесу від сплати податків.

Будет ли государство последовательным?


так писали що 9 банків крутять чорні великі бабки із ігроманами
хто далі?

газ легким іспугом віддєлався :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:32

  Snower написав:Блін, у мене в Айбоксі три депозити застрягли :(

как говорится, кто гнался за дешевым курсом, тут знал чем рисковал, потерей дохода за 3 месяца и комиссионых, подаренных банку
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:33

  Долар по 4 грн написав:Національний банк оштрафував Укргазбанк на 64,6 млн грн за порушення у сфері фінансового моніторингу. Раніше банку закидали причетність до ухилення грального бізнесу від сплати податків.

Будет ли государство последовательным?

Будет. У Айбокса повторно отберут лицензию. Еще раз.
Investor_K
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