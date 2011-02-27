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Додано: Вів 07 бер, 2023 20:34
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Так усе одно гроші отримаю. Правда, невідомо коли.
Додано: Вів 07 бер, 2023 20:37
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
може і не застрягли, почитайте процедури :
конкурси, кастінги, інвестори, моделі ....
... але такі застряли на півтори місяця + з дати відкриття депозиту до 07-03-2023.
Повне рішення:
Біда не приходить одна:
НБУ відкликав ліцензію у IBOX Bank, тепер банк ліквідують, а термінали підключать до іншого банку. У Monobank вже попросили поповнювати картку іншими способами.
Востаннє редагувалось Goodman в Вів 07 бер, 2023 20:39, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 07 бер, 2023 20:37
Додано: Вів 07 бер, 2023 20:42
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
А гроші можна отримати до закінчення терміну депозитів?
Додано: Вів 07 бер, 2023 20:45
в айбокса ж було 100 500 терміналів!
цікаво хто їх урве собі
лакомий шматок
Додано: Вів 07 бер, 2023 20:46
Тут стоит уточнить, что в Айбоксе обязательные комиссии - это однократные 50 грн за открытие счёта. Тоже деньги, конечно. Процент по ставке депо потеряется - это да. Целых 0.1% делённые на 4, если вклад на днях был. На предыдущих не за три месяца потому, что фонд выплачивает и проценты, которые набежали на день ликвидации. При этом деньги вернутся раньше и можно будет пойти ими ронять ещё какой-нибудь банк не дожидаясь трёх месяцев. Но то такое. Конечно, убытки такие, что только по миру идти
Додано: Вів 07 бер, 2023 20:49
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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