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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 726727728729
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:34

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Так усе одно гроші отримаю. Правда, невідомо коли.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:37

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Snower написав:Блін, у мене в Айбоксі три депозити застрягли

може і не застрягли, почитайте процедури :
конкурси, кастінги, інвестори, моделі ....
... але такі застряли на півтори місяця + з дати відкриття депозиту до 07-03-2023.

Повне рішення:

https://bank.gov.ua/ua/legislation/Deci ... 023_89-rsh

Біда не приходить одна:

НБУ відкликав ліцензію у IBOX Bank, тепер банк ліквідують, а термінали підключать до іншого банку. У Monobank вже попросили поповнювати картку іншими способами.
Востаннє редагувалось Goodman в Вів 07 бер, 2023 20:39, всього редагувалось 2 разів.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:37

  Snower написав:Так усе одно гроші отримаю. Правда, невідомо коли.

НБУ уже принял решение про ликвидацию, значит 30 рабочих дней, не позднее. А могут и раньше.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:42

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

А гроші можна отримати до закінчення терміну депозитів?
Snower
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:45

в айбокса ж було 100 500 терміналів!
цікаво хто їх урве собі
лакомий шматок
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:46

  kuzmich написав:как говорится, кто гнался за дешевым курсом, тут знал чем рисковал, потерей дохода за 3 месяца и комиссионых, подаренных банку

Тут стоит уточнить, что в Айбоксе обязательные комиссии - это однократные 50 грн за открытие счёта. Тоже деньги, конечно. Процент по ставке депо потеряется - это да. Целых 0.1% делённые на 4, если вклад на днях был. На предыдущих не за три месяца потому, что фонд выплачивает и проценты, которые набежали на день ликвидации. При этом деньги вернутся раньше и можно будет пойти ими ронять ещё какой-нибудь банк не дожидаясь трёх месяцев. Но то такое. Конечно, убытки такие, что только по миру идти :cry:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:49

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  moveton написав:Но то такое. Конечно, убытки такие, что только по миру идти

Одна из заповедей депочеловека.

Все финансовие проекти БСУ изначально авантюрние.
Принимать участие можно, порой и нужно , НО НЕ последние деньги.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 20:54

Так а які збитки? Клав 100к,отримаєш 99076 (2707*36,6). Не критично
Snower
 
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